Policajti nebudú obvinení v prípade smrti Afroameričana Daniela Pruda

New York 24. februára (TASR) - Policajti, ktorí vlani v marci v americkom meste Rochester v štáte New York pri brutálnom zákroku spôsobili smrť psychicky chorého Afroameričana Daniela Pruda, obžalovaní nebudú. Oznámila to v utorok generálna prokurátorka v New Yorku Letitia Jamesová, informovala agentúra AP.



Jamesová uviedla, že v súvislosti s rozhodnutím poroty rozumie sklamaniu mnohých ľudí, no napriek tomu je toto rozhodnutie nutné rešpektovať. Napriek tomu, že sme porote "odprezentovali najsilnejší možný prípad", nepodarilo sa nám jej členov presvedčiť, že policajti spáchali zločin, priznala.



Prokurátorka apelovala, že je "potrebná závažná reforma" systému trestného súdnictva, a kritizovala neoprávnené zabíjanie Afroameričanov zo strany polície. "Čo spája tieto prípady, je tragická strata života za okolností, pri ktorých k úmrtiam dôjsť nemuselo," povedala.



Napriek tomu, že 41-ročný Daniel Prude zomrel ešte v marci, správa o jeho smrti po potýčke s policajtmi sa do povedomia širšej verejnosti dostala v septembri, keď jeho rodina zverejnila video z policajnej kamery.



Na policajnom videu je vidieť nahého, spútaného Afroameričana, ako leží na zemi, a zdá sa, že je pod vplyvom drog. Neskôr mu policajti nasadili na hlavu špeciálny vak, tzv. spit hood, ktorý mal zabrániť tomu, aby po nich pľuval. Prude zomrel o týždeň neskôr v nemenocnici. Podľa správy súdneho lekára bolo príčinou smrti zadusenie.



V dôsledku tohto incidentu, ktorý rozpútal ďalšie protesty proti policajnej brutalite voči Afroameričanom, bolo suspendovaných sedem policajtov.