Policajti postrelili ženu, ktorá zaútočila nožom na chodcov v Gente

Gent 2. februára (TASR) - Belgickí policajti postrelili ženu, ktorá v nedeľu zaútočila nožom na chodcov v meste Gent. Zranila dvoch ľudí, ktorí však nie sú v ohrození života, informovala agentúra AFP.



Podľa miestnej polície nič nenasvedčuje tomu, že by incident súvisel s terorizmom. Oboch zranených hospitalizovali s bodnými zraneniami.



Udalosť začala vyšetrovať belgická polícia a prokuratúra regiónu Východné Flámsko. "Momentálne nič nenasvedčuje tomu, že by incident, ku ktorému došlo v Gente, bol teroristického charakteru," uvádza sa v vyhlásení prokuratúry.



Ženu podozrivú z útoku policajti postrelili do ruky; prvé správy médií uvádzali, že išlo o muža. Polícia okolie miesta činu uzavrela. Bližšie podrobnosti o udalosti vyšetrovatelia nezverejnili.