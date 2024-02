Policajti SR a Maďarska zasiahli proti slovensko-maďarskému gangu

Budapešť 9. februára (TASR) - Niekoľko kilogramov metamfetamínu a kokaínu odhalili príslušníci maďarskej Pohotovostnej polície Národnej kancelárie vyšetrovania (KR NNI) v spolupráci so slovenskou Národnou kriminálnou agentúrou (NAKA) v rámci zásahu voči slovensko-maďarskej zločineckej skupine. Oznámila to v piatok maďarská polícia, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Zásah bol súčasťou niekoľkoročnej úzkej spolupráce KR NNI s NAKA v boji proti organizovaným zločineckým skupinám pôsobiacim v maďarsko-slovenskom pohraničí.



Gang, ktorý bol zriadený okolo dvoch osôb, vypátrali kriminalisti vlani. Členom skupiny sa podľa podozrenia podarilo koncom decembra prepašovať do Maďarska štyri kilogramy kokaínu, ktoré ukryli a následne v krátkom čase predali.



Jedného z členov gangu pochádzajúceho z Veszprému zadržali v januári v obci Eplény, v jeho aute našli viac ako kilogram kokaínu. Vyšetrovatelia zistili, že muž kupoval drogy v Rajke od tam žijúceho Slováka.



Ich tretím spoločníkom bol Slovák žijúci tiež v Rajke, ktorého zatkli nemecké úrady 26. januára v Kolíne nad Rýnom, keď bol na ceste z Holandska do Maďarska. Na diaľnici ho zastavili hliadky nemeckého colného úradu spolu s autom idúcim pred ním, v ktorom cestoval aj slovenský kuriér. Obaja muži spolu komunikovali prostredníctvom vysielačky. Policajti v ich aute našli vyše šesť kilogramov metamfetamínu a heroínu.



V rámci rozsiahlej koordinovanej operácie KK NNI a NAKA sa 1. februára s cieľom zajať vodcu zločineckej organizácie a ďalších členov gangu uskutočnili zatknutia a domové prehliadky v Rajke, Budapešti, Balatonalmádi, Veszpréme, Győri, Zirci a v Bratislave. Výsledkom zásahu 60 policajtov bolo sedem zadržaných osôb.



Vďaka uvedenému zásahu a predchádzajúcim zatknutiam je stíhaných už desať členov zločineckej skupiny, v ktorej sú štyria občanmi SR a šiesti Maďari.



Do ďalšieho vyšetrovania bude zapojený aj Europol a nemecké orgány s cieľom odhaliť súvislosti konania tohto drogového gangu, píše sa na stránke police.hu.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)