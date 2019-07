Policajti v Hongkongu rozohnali demonštrantov blokujúcich cesty

Malé skupiny prevažne mladých maskovaných demonštrantov zablokovali už v pondelok na úsvite tri hlavné dopravné tepny, a to za pomoci kovových a plastových zábran.

Hongkong 1. júla (TASR) - Polícia rozohnala v pondelok protivládnych demonštrantov, ktorí sa pokúsili zablokovať kľúčové dopravné tepny v Hongkongu. Stalo sa tak v deň, keď sa pripomína odovzdanie tejto bývalej britskej kolónie pod správu Číny, informovala agentúra AFP.



Toto výročie vyvoláva v Hongkongu protesty každoročne. Avšak tento rok sa očakáva, že budú ešte masívnejšie vzhľadom na sporný návrh zákona o extradícii, ktorý by umožnil vydávania osôb podozrivých zo spáchania trestného činu do pevninskej Číny.



Malé skupiny prevažne mladých maskovaných demonštrantov zablokovali už v pondelok na úsvite tri hlavné dopravné tepny, a to za pomoci kovových a plastových zábran. Ťažkoodenci miestnej polície proti nim spočiatku nezasahovali, neskôr ich však rozohnali paprikovým sprejom a obuškami.



K zrážkam došlo ešte pred začiatkom veľkého protestného pochodu, ktorý sa na výročie odovzdania Hongkongu pod správu Číny, koná každý rok. Jeho účastníci požadujú zachovanie hongkonskej samosprávy a rozšírenie demokratických slobôd.



Na pondelok pripadá 22. výročie vrátenia Hongkongu Číne, ku ktorému došlo 1. júla 1997.



Mesto zažíva v posledných troch týždňoch vlnu masových protestov, na ktorých sa zúčastnili milióny ľudí. Podľa organizátorov ide o najväčšie demonštrácie v Hongkongu od roku 1997. Hongkonská administratíva v reakcii na pobúrenie verejnosti pozastavila schvaľovanie sporného zákona o extradícii na neurčito.