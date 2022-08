Policajti v Španielsku začali nosiť kamery pripevnené na uniformách

Madrid 9. augusta (TASR) - Španielski policajti začali nosiť kamery pripevnené na tele, ktoré budú zaznamenávať ich činnosť v uliciach. Cieľom tohto kroku je zaistenie väčšej bezpečnosti, informovalo v utorok podľa agentúry AFP španielske ministerstvo vnútra.



Španielska televízia TVE uviedla, že malé kamery budú mať policajti pripevnené na uniformách, pričom sa budú dať zapnúť automaticky alebo manuálne. Ministerstvo vnútra dodalo, že kamery postupne dostanú všetci policajti, neuviedlo však počet tých, ktorí sú zapojení do počiatočnej fázy.



"Nosenie kamier zaistí našu bezpečnosť, aby sme sa vyhli nesprávnej interpretácii zásahov, ako aj bezpečnosť verejnosti, ktorá bude môcť vidieť profesionalitu políciu a to, že nedochádza k zneužívaniu právomocí," uviedol hovorca policajná odborová organizácia JUPOL Pablo Pérez.



Policajné zložky v Európe a Spojených štátoch začínajú podobné technológie využívať čoraz viac, konštatuje AFP. Vo Francúzsku sa tzv. body cams začali uvádzať do praxe v roku 2013. Skeptici však podľa AFP tvrdia, že sa nedá zaručiť, že sú v kritických situáciách vždy zapnuté.



Takéto kamery s veľkosťou kreditnej karty začala v roku 2014 používať aj polícia v New Yorku a Londýne.