Policajti v Thajsku objavili v replike sochy 200 kilogramov pervitínu

Bangkok 9. júna (TASR) - Thajské úrady našli v replike sochy z Veľkonočného ostrova 200 kilogramov pervitínu, ktorého cieľovou destináciou bol zrejme Taiwan. Vo štvrtok to oznámila thajská polícia, píše agentúra AFP.



Príslušníci thajskej a taiwanskej polície vo štvrtok uskutočnili raziu v sídle lodnej spoločnosti v prístavnom meste Lém Čchaban, ktoré sa nachádza 50 kilometrov od Bangkoku. V rámci razie skontrolovali šesť sôch v podobe hláv vyrobených z betónu a kovových rámov.



Policajti za použitia uhlovej brúsky, kladív a dlát vysekali do jednej zo sôch dieru a odhalili drogy zabalené v plastovom vrecku. Šéf zahraničného oddelenia thajskej kráľovskej polície uviedol, že drogy mali zrejme smerovať na Taiwan.



Oblasť juhoázijského Zlatého trojuholníka medzi Mjanmarskom, Laosom a Thajskom je neslávne známa v súvislosti s nelegálnou výrobou a predajom drog.



Podľa miestneho zástupcu Úradu OSN pre drogy a kriminalitu Jeremyho Douglasa nebolo objavenie drog "ničím výnimočným". Dodal, že nelegálne obchodovanie medzi miestnymi syndikátmi trvá už roky.



"Taiwan je cieľovou destináciou najmä pre pervitín a ketamín, no prechádzajú ním aj zásielky určené pre Japonsko a východnú Áziu," upresnil Douglas.