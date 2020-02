Policajti vo Francúzsku a Taliansku zhabali vyše 3 tony kokaínu

Marseille 28. februára (TASR) - V rámci medzinárodnej policajnej operácie zhabali tento týždeň v Taliansku viac ako tri tony kokaínu z Južnej Ameriky. Kontraband smeroval do francúzskeho prístavu Marseille. Na čiernom trhu by takýto objem drogy v jednotlivých dávkach mal hodnotu 230 miliónov eur.



Balíky s kokaínom sa nachádzali v 90 športových vakoch ukrytých v kontajneri s nákladom banánového pyré.



Počas zastávky lode v talianskom prístave Livorno kontraband skonfiškovali tamojší karabinieri, ktorí namiesto nich do kontajnera naložili "náhradu".



Loď potom pokračovala v plavbe cez taliansky prístav Janov do svojho cieľa - prístavu Marseille v južnom Francúzsku, kde si náklad vo štvrtok ráno prebrala trojica priekupníkov.



Francúzska polícia ich zadržala krátko na to v mestečku Saint-Mitre-les-Remparts, ležiacom 40 kilometrov západne od Marseille. K ich zadržaniu došlo v čase, keď vybaľovali obsah vakov s náhradou kokaínu.



Táto operácia sa začala pripravovať 19. februára, keď marseillský úrad pre boj proti pašovaniu drog (OFAST) získal informáciu o bezprostrednej preprave kontajnera s kokaínom z Južnej Ameriky, ktorý prepravovala loď plaviaca sa pod vlajkou Marshallových ostrovov. Okrem talianskej polície sa do operácie zapojilo aj viac ako 50 francúzskych vyšetrovateľov a policajtov.



"Ide o zhabanie najväčšieho množstva kokaínu v kontinentálnom Francúzsku," konštatovala šéfka OFAST Stéphanie Cherbonnierová.



OFAST, ktorý oficiálne vznikol k 1. januáru 2020, už zachytil niekoľko veľkých zásielok kokaínu: 720 kilogramov neďaleko mesta Bordeaux a takmer pol tony vo veľkoobchodnej tržnici v meste Rungis pri Paríži. V tomto prípade boli drogy ukryté v prepravkách s banánmi. Ďalších 400 kilogramov drog zhabali nedávno v meste Gennevilliers v metropolitnej oblasti Paríža.