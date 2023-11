Polícia z viacerých zemí zadržala na Ukrajine lídra hackerskej skupiny

Haag 28. novembra (TASR) - Americká, európska a ukrajinská polícia zadržali lídra notoricky známeho hackerského gangu operujúceho z Ukrajiny, ktorý s použitím ransomvéru vylákal od svojich obetí milióny eur. Oznámil to v utorok Europol. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"V rámci bezprecedentnej snahy spojili bezpečnostné a súdne úrady zo siedmich krajín svoje sily s Europolom a Eurojustom, aby rozložili a zadržali na Ukrajine kľúčové osoby stojacie za veľkými ransomvérovými operáciami," uviedol Europol vo vyhlásení.



Polícia zadržala 32-ročného muža, ktorý je údajne vodcom gangu, ako aj jeho štyroch spolupracovníkov.



Bezpečnostné zložky prehľadali v tejto súvislosti na západnej a strednej Ukrajine 30 nehnuteľností. Do Kyjeva na pomoc ukrajinskej polícii vyslali vyše 20 vyšetrovateľov z Francúzska, Nemecka, Nórska a Spojených štátov. Europol si zase zriadil virtuálne riadiace stredisko v Holandsku, odkiaľ v reálnom čase analyzoval dáta z prehľadávania ukrajinských nehnuteľností.



"Operácia sa koná v kritických časoch, keď sa krajina vypriadava s výzvami ruskej vojenskej agresie," uviedol Europol.



Úlohou ransomvéru je zablokovať počítače, resp. súbory, ktoré sú neprístupné až do zaplatenia výkupného. V danom prípade hackeri napadli organizácie v 71 krajinách, pričom týmto softvérom infikovali asi 250 serverov. V dôsledku toho prišli napadnuté firmy o stovky miliónov eur.



Operácia nadväzuje na policajnú akciu z roku 2021, počas ktorej na Ukrajine a vo Švajčiarsku zadržali 12 osôb podozrivých z členstva v obdobnom gangu.