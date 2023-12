Policajti zasahujú na Letisku Václava Havla, anonym tam nahlásil bomby

Praha 23. decembra (TASR) - Neznámy muž nahlásil bomby na pražskom Letisku Václava Havla. Prevádzka letiska zatiaľ nebola obmedzená, na mieste zasahujú policajti. Uviedla to česká polícia, informuje TASR podľa správy spravodajského portálu Novinky.cz.



"Anglicky hovoriaci muž oznámil umiestnenie 'piatich bômb' na Letisku Václava Havla. V súčasnosti tam prebieha bezpečnostné opatrenie a prosíme cestujúcich o trpezlivosť a rešpektovanie pokynov policajtov," napísala polícia v príspevku na sociálnej sieti X.



Prevádzka letiska podľa polície nebola obmedzená. "Skúšame zistiť, či sa tam náhodou nenachádza volajúci," dodala.



Do pátrania sa zapojili špeciálne vycvičení policajti z oddelenia mobilného zásahu, priblížila polícia. "Výbušné systémy hľadajú pyrotechnici cudzineckej polície," uviedla.



Portál Novinky.cz s odvolaním na svedkov napísal, že polícia evakuovala cestujúcich z terminálu 2 pražského letiska. Potvrdilo to aj letisko s tým, že v priestoroch daného terminálu bola nahlásená bomba.



Polícia ČR následne krátko pred 18.00 h oznámila, že výbušné systémy na letisku pyrotechnici nenašli. "Po volajúcom budeme ďalej pátrať. A to aj v rámci trestného stíhania," napísala.



Letisko Václava Havla v príspevku na sociálnej sieti X uviedlo, že prevádzka celého letiska bola po pyrotechnickej kontrole evakuovaného terminálu 2 znovu obnovená za zvýšených bezpečnostných opatrení.