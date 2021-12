Policajtku, ktorá postrelila Afroameričana, usvedčili zo zabitia

Minneapolis 24. decembra (TASR) - Súd v americkom meste Minneapolis vo štvrtok uznal za vinnú zo zabitia bývalú policajtku Kim Potterovú, ktorá v apríli smrteľne postrelila Afroameričana Daunteho Wrighta. Informovala o tom agentúra AP.



Porota ju uznala za vinnú zo zabitia prvého a druhého stupňa. Súd má rozsudok oznámiť 18. februára budúceho roka. Potterovej (49) podľa AP hrozí trest odňatia slobody v dĺžke do sedem rokov.



Prokuratúra podľa AP uviedla, že bude žiadať dlhší trest. Bývalú policajtku po štvrtkovom pojednávaní umiestnili do väzby bez možnosti prepustenia na kauciu.



Potterová spolu s ďalším kolegom 11. apríla zastavila vozidlo vedené Wrightom za porušenie dopravných predpisov. Policajti ho neskôr chceli zadržať na základe zatykača za držanie zbraní. Potterová omylom použila služobnú zbraň namiesto elektrického paralyzéra (tzv. tasera). O dva dni neskôr odstúpila zo služby. Zatkli ju 14. apríla.



Nešťastie sa stalo v meste Brooklyn Center v americkom štáte Minnesota. Situácia v Minnesote bola v tomto období napätá v spojitosti so zabitím Afroameričana Georgea Floyda belošským policajtom v máji 2020, pripomína AP. Tohto policajta, Dereka Chauvina, v júni odsúdili na 22 a pol roka väzenia.