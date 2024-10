Policajtku v Austrálii zrejme obvinia za nacistický pozdrav

Canberra 12. októbra (TASR) - Šéf polície v austrálskom štáte Viktória Shane Patton sa v sobotu ospravedlnil židovskej komunite za to, že istá 65-ročná seržantka vraj vykonala zakázaný nacistický pozdrav. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.



Patton spresnil, že inštruktorke na štátnej policajnej akadémii v Melbourne hrozí obvinenie v súvislosti s vykonaním pozdravu a velebením nacistického vodcu Adolfa Hitlera slovami "Heil Hitler" pred zamestnancami akadémie a regrútmi.



"Chcem vyjadriť svoje sklamanie, znechutenie a hnev nad týmto otrasným správaním. Takéto správanie jednoducho nie je miesto v našej spoločnosti, nieto ešte v tomto policajnom zbore. Z tohto dôvodu sa chcem hlboko ospravedlniť židovskej komunite, ale aj celej spoločnosti," povedal Patton na tlačovej konferencii.



Tvrdí, že takéto prejavy ešte viac prehĺbia smútok a bolesť, ktoré židovská komunita pociťuje po prvom výročí bezprecedentného útoku militantného hnutia Hamas na Izrael 7. októbra 2023.



Policajtka, ktorej meno nezverejnili, v zbore slúži už viac než 40 rokov. Zo služby ju suspendovali v piatok a v sobotu podrobili internému vyšetrovaniu. V minulosti nemala extrémne názory a jej motívy neboli známe, ozrejmil Patton. Za trestný čin jej hrozí maximálne ročný trest odňatia slobody a uloženie pokuty 24.000 austrálskych dolárov (14.700 eur).



Policajný zväz Viktórie taktiež označil podozrenia za závažné a uviedol, že na policajtov by sa mali vzťahovať rovnaké normy ako na ostatných členov komunity. Zároveň vyzval vládu, aby sprísnila legislatívu a sankcie voči tým, ktorí takéto gestá vykonávajú.



K tomuto incidentu došlo v rovnakom týždni, ako súd v Melbourne oznámil samozvanému nacistovi 25-ročnému Jacobovi Hersantovi, že sa stane prvým človekom, ktorého v Austrálii pošlú do väzenia za vykonanie zakázaného nacistického pozdravu.