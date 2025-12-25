< sekcia Zahraničie
Polícia a Šin Bet zadržali muža podozrivého zo špionáže pre Irán
AFP konštatuje, že ide o najnovšie zadržanie v sérii prípadov, v ktorých Izrael obvinil vlastných občanov zo špionáže pre Irán od začiatku vojny v Pásme Gazy v októbri 2023.
Autor TASR
Tel Aviv 25. decembra (TASR) - Izraelská polícia spoločne s tajnou službou Šin Bet vo štvrtok oznámili zadržanie Izraelčana podozrivého zo spáchania bezpečnostných trestných činov pod vedením iránskych spravodajských agentov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Podozrivého identifikovali ako osobu, ktorá fotografovala v blízkosti domu bývalého premiéra Naftaliho Bennetta,“ uviedli v spoločnom vyhlásení polícia a Šin Bet. Z iránskej strany údajne dostal príkazy, aby si na vykonávanie úlohy kúpil palubnú kameru. Podozrivý 40-ročný muž následne zhotovené fotografie odovzdal výmenou za finančnú odmenu. Izraelská polícia a spravodajská služba ho zadržali tento mesiac v rámci spoločnej operácie.
AFP konštatuje, že ide o najnovšie zadržanie v sérii prípadov, v ktorých Izrael obvinil vlastných občanov zo špionáže pre Irán od začiatku vojny v Pásme Gazy v októbri 2023. V máji Izrael oznámil zadržanie 18-ročného Izraelčana, ktorý špehoval Bennetta.
Dlhoroční nepriatelia Izrael a Irán sa pravidelne vzájomne obviňujú zo špionáže. Irán minulý týždeň informoval o poprave izraelského občana obvineného zo špionáže pre Izrael.
Izrael v júni tohto roka zaútočil na Irán, čo vyústilo do 12-dňovej vojny, do ktorej sa úderom na iránske jadrové zariadenia zapojili aj Spojené štáty. Izraelské orgány počas tejto vojny zadržali dvoch svojich občanov, ktorí údajne pracovali pre iránske spravodajské služby. Irán dlhodobo obviňuje Izrael zo sabotážnych operácii proti jeho jadrovým zariadeniam a vrážd jeho vedcov, informuje AFP.
„Podozrivého identifikovali ako osobu, ktorá fotografovala v blízkosti domu bývalého premiéra Naftaliho Bennetta,“ uviedli v spoločnom vyhlásení polícia a Šin Bet. Z iránskej strany údajne dostal príkazy, aby si na vykonávanie úlohy kúpil palubnú kameru. Podozrivý 40-ročný muž následne zhotovené fotografie odovzdal výmenou za finančnú odmenu. Izraelská polícia a spravodajská služba ho zadržali tento mesiac v rámci spoločnej operácie.
AFP konštatuje, že ide o najnovšie zadržanie v sérii prípadov, v ktorých Izrael obvinil vlastných občanov zo špionáže pre Irán od začiatku vojny v Pásme Gazy v októbri 2023. V máji Izrael oznámil zadržanie 18-ročného Izraelčana, ktorý špehoval Bennetta.
Dlhoroční nepriatelia Izrael a Irán sa pravidelne vzájomne obviňujú zo špionáže. Irán minulý týždeň informoval o poprave izraelského občana obvineného zo špionáže pre Izrael.
Izrael v júni tohto roka zaútočil na Irán, čo vyústilo do 12-dňovej vojny, do ktorej sa úderom na iránske jadrové zariadenia zapojili aj Spojené štáty. Izraelské orgány počas tejto vojny zadržali dvoch svojich občanov, ktorí údajne pracovali pre iránske spravodajské služby. Irán dlhodobo obviňuje Izrael zo sabotážnych operácii proti jeho jadrovým zariadeniam a vrážd jeho vedcov, informuje AFP.