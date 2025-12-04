< sekcia Zahraničie
Polícia čaká, kým zlodejovo telo vylúči ukradnuté vajce Fabergé
Medailón zdobený diamantmi má hodnotu vyše 17.000 eur.
Autor TASR
Auckland 4. decembra (TASR) - Polícia na Novom Zélande zadržala 32-ročného muža, ktorý z predajne šperkov v Aucklande odcudzil a následne prehltol prívesok zo šperkárskej dielne Fabergé. Medailón zdobený diamantmi má hodnotu vyše 17.000 eur, informovala vo štvrtok agentúra AFP, píše TASR.
Polícia pridelila k zadržanému jedného svojho príslušníka, ktorý dostal za úlohu monitorovať, kedy sa šperk - prehltnutý 28. novembra - dostane zo zlodejovho tela prirodzenou cestou.
„V čase zadržania (muž) absolvoval lekárske vyšetrenie a policajt je pridelený na to, aby muža neustále sledoval,“ povedal v stredu policajný inšpektor Grae Anderson. „V tejto fáze prívesok ešte nebol nájdený,“ uviedol.
Spravodajský web Euronews uviedol, že muž sa pred súdom v Aucklande ku krádeži nepriznal. Ďalšie súdne pojednávanie je naplánované na 8. decembra.
Ukradnutý prívesok je zo špeciálnej edície inšpirovanej filmom Chobotnička (1983) - jedným zo série filmov o agentovi Jamesovi Bondovi, ktorého dej sa sústreďuje na vajce Fabergé.
Podľa webovej stránky domu Fabergé je prívesok vyrobený z 18-karátového zlata, je pokrytý zeleným smaltom a vykladaný 183 diamantmi a dvoma zafírmi. Vnútri je ukrytá malá chobotnica.
Podľa webovej stránky klenotníctva Partridge, kde došlo k incidentu, bolo vyrobených iba 50 takých vajíčok.
Dom Fabergé si na konci 19. storočia urobil meno navrhovaním vajíčok zdobených drahými kameňmi. Zimné vajíčko ruskej cárskej rodiny, považované za jeden z jej najkrajších kúskov, sa v utorok v Londýne v aukcii Christie's predalo za rekordných 22,9 milióna libier (26 miliónov eur).
Web Euronews pripomenul, že prehltnutie ukradnutých šperkov s cieľom vyhnúť sa zatknutiu nie je ojedinelou praxou páchateľov. Aj vo februári tohto roku polícia v americkom štáte Florida zadržala 32-ročného muža, ktorý z klenotníctva Tiffany ukradol dva páry diamantových náušníc v hodnote 730.000 eur.
Policajti monitorovala zadržaného muža viac ako 12 dní, kým získali ukradnuté náušnice. Náušnice boli vrátené do obchodu po tom, čo klenotník potvrdil, že ich sériové čísla sa zhodujú s ukradnutými kusmi. Daný muž bol v roku 2022 obvinený z takmer identickej lúpeže. Dopustil sa jej v klenotníctve Tiffany v Texase.
