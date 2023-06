Polícia ČR: Dezinformácia o smrti Pavla sa šírila z Ruska

Praha 2. júna (TASR) - Stopy, odkiaľ sa v januári šírila dezinformácia o smrti súčasného prezidenta Petra Pavla, vedú podľa českej polície do Ruska. Páchateľa sa im však zistiť nepodarilo, prípad preto odložili. V piatok to uviedli na sociálnej sieti Twitter, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Kriminalisti z odboru extrémizmu a terorizmu pražskej polície prípad preverovali a zistili, že stopy, odkiaľ sa táto dezinformácia začala šíriť, vedú do Ruska. Konkrétneho páchateľa sa však zistiť nepodarilo, preto bol prípad odložený," napísala polícia.



Pred druhým kolom tohtoročných prezidentských volieb sa v Česku prostredníctvom falošných webových stránok vtedajšieho prezidentského kandidáta Petra Pavla a reťazových e-mailov šírila dezinformácia, že Pavel zomrel.



Smútočné oznámenie s jeho fotkou sa objavilo na internetovej stránke, ktorá sa od jeho oficiálneho webu líšila iba v URL adrese a internetovej doméne. V mene jeho hovorkyne sa v ňom písalo, že vtedajší prezidentský kandidát zomrel pravdepodobne na zlyhanie srdca.



Pavel toto falošné oznámenie zdieľal na Twitteri so slovami, že predvolebná kampaň dosiahla nové dno. Zastal sa ho aj jeho protikandidát Andrej Babiš, ktorý apeloval na políciu, aby prípad dôkladne prešetrila.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)