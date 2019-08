Mladík položil na koľaje betónový blok, narazil doň rýchlik

Do prekážky narazil v nočných hodinách rýchlik z Viedne smerujúci na sever na Ostravu a panel rozdrvil na niekoľko kusov.

Hodonín 15. augusta (TASR) - Policajti v juhomoravskom okrese Hodonín vyšetrujú prípad nebezpečného hazardovania so životmi cestujúcich vlaku, keď mladík ešte koncom júla umiestnil na železničnú koľaj betónový blok. Následne doň v noci narazil rýchlik idúci z Viedne na Ostravu. Mladíka zadržali, a aj keď sa nikomu nič nestalo, mužovi hrozí obvinenie. Vo štvrtok o tom informoval český spravodajský server Novinky.cz.



Muž podľa kriminalistov položil na koľajnicu v smere na severnejšie mesto Přerov betónový panel s rozmermi 80 x 50 x 7 centimetrov. Panel dovtedy slúžil ako kryt odtokového kanálu neďaleko trate, spresnil vo štvrtok hovorca polície Petr Zámečník.



Do prekážky narazil v nočných hodinách rýchlik z Viedne smerujúci na sever na Ostravu a panel rozdrvil na niekoľko kusov. Následky mohli byť katastrofálne, keby sa bol vlak vo veľkej rýchlosti vykoľajil, na čo upozornil aj policajný hovorca Zámečník.



Podozrivého našli policajti po dvoch týždňoch vyšetrovania. Zámečník dodal, že "podľa mladíkovej výpovede išlo o impulzívny nápad pri večernej prechádzke". Polícia vek podozrivého zámerne nespresnila, aby ho nebolo možné identifikovať.



Mladíka ešte neobvinili, vyšetrujú totiž ďalšie okolnosti, ktoré vyústia do stanovenia konečnej právnej kvalifikácie a možného obvinenia. Novinky.cz uviedli, že podľa trestného zákonníka sa v takomto prípade uplatňuje napríklad paragraf všeobecného ohrozenia, za čo hrozí tri až osem rokov väzenia.