MASÍVNA NEHODA: V Česku sa zrazilo 40 vozidiel, hlásia zranených

Záchranári aktivovali v súvislosti s hromadnou nehodou áut traumaplán



Snímka z miesta nehody na diaľnici D5 v Českej republike. Foto: Twitter/Policie ČR

Výberová chronológia hromadných dopravných nehôd v ČR





2. januára 2013 - Pri obci Zakřany v okrese Brno sa zrazilo desať áut. Dôvodom bol dážď a tvorba námrazy.





11. januára 2013 - Na rýchlostnej komunikácii R35 sa zrazilo 20 vozidiel, vrátane kamiónov. Po nehode ostala na niekoľko hodín neprejazdná rýchlostná komunikácia medzi Olomoucom a Lipníkom nad Bečvou.





23. októbra 2014 - Sedem ľudí utrpelo zranenia pri nehode deviatich vozidiel na diaľnici D2 neďaleko Brna. Pri havárii sa zrazili tri nákladné vozidlá, dve dodávky a štyri osobné autá.





8. februára 2015 - Nepriaznivé počasie bolo príčinou nehody štyroch kamiónov a desiatok ďalších vozidiel. Nehoda zablokovala cestu R1 na 17. kilometri.



- Počasie spôsobilo aj hromadnú nehodu na 117. kilometri diaľnice D1. Zložky Integrovaného záchranného systému odviezli z miesta nehody 18 ľahko zranených. Jedného ťažko zraneného transportoval vrtuľník do Brna.





25. mája 2015 - Diaľnicu D1 z Brna v smere na Vyškov uzavrela nehoda štyroch kamiónov. Na mieste nehody zomreli dvaja vodiči.





23. novembra 2015 - Hromadná havária 20 áut zablokovala na dve a pol hodiny premávku na diaľnici D1 pri Humpolci v smere na Prahu. Pri nehode sa zranili dvaja ľudia.





9. mája 2016 - Diaľnicu D11 zablokovala pri Prahe hromadná nehoda siedmich áut, pri ktorej utrpeli dvaja ľudia ľahké zranenia.





25. apríla 2017 – Na 202. kilometri českej diaľnice D1 došlo k hromadnej zrážke štyroch nákladných áut s dodávkou. Nehoda si vyžiadala život 50-ročného slovenského vodiča.





30. apríla 2019 - Diaľnicu D1 v smere z Prahy do Brna museli uzavrieť v dôsledku dvoch hromadných nehôd, pri ktorých sa zrazilo 11 áut. Pri prvej nehode boli ťažko zranení dvaja ľudia, ktorých záchranári previezli do nemocnice v Brne. Druhá zrážka sa zaobišla bez zranení.





1. februára 2020 - Hromadná nehoda 27 áut zablokovala úsek diaľnice D10 na severe Česka pri obci Svijany v okrese Liberec. Osem ľudí utrpelo ľahšie zranenia.

Praha 20. januára (TASR) - Na diaľnici D5 v Českej republike došlo pri obci Žebrák v Stredočeskom kraji smerom na Prahu k hromadnej dopravnej nehode - zrazili sa desiatky áut. Polícia ČR na obed na Twitteri spresnila, že ide o zrážku 40 vozidiel.Ako uviedla pre spravodajský server Novinky.cz. hovorkyňa stredočeskej záchrannej služby Petra Homolová, zranených je podľa doterajších informácií najmenej päť osôb, ktorých museli hasiči zo zdemolovaných vozidiel vyslobodzovať.K nehode došlo na zhruba 33. kilometri D5. Prvotné informácie hasičov udávali zrážku desiatich nákladných a 15 osobných automobilov. Okolo poludnia bol na mieste vrtuľník, ktorý dve osoby so stredne ťažkými zraneniami previezol do nemocnice.uviedla polícia na sociálnej sieti.Záchranári aktivovali v súvislosti s hromadnou nehodou asi 40 áut na diaľnici D5 v Českej republike traumaplán. Ten sa vyhlasuje, ak utrpí zranenia najmenej päť ľudí, priblížila hovorkyňa stredočeskej záchrannej služby Petra Homolová, informuje portál ČT24.doplnila Homolová s tým, že počet zranených sa môže ešte zvyšovať.dodala. Momentálne sa odhady rôznia - záchranári napočítali najmenej šesť zranených, píše iDNES.cz.Podľa polície sú havarované vozidlá "rozosiate" na 150- metrovom úseku diaľnice. Diaľnica je v smere na hlavné mesto Praha úplne neprejazdná, policajti dopravu odkláňajú od zjazdu na Žebrák, Zdice. Pre pristávanie záchranárskeho vrtuľníka, ktorý odviezol zranených do nemocnice, zastavila polícia diaľnicu pred 12.30 h i v opačnom smere.