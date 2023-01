Polícia ČR odhalila v roku 2022 viac než 29.000 nelegálnych migrantov

Praha 23. januára (TASR) - Česká polícia v uplynulom roku odhalila pri nezákonnej migrácii 29.235 ľudí, čo bolo o 162 percent viac než rok predtým. Na tlačovej konferencii to v pondelok povedal český policajný prezident Martin Vondrášek, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Polícia tiež odhalila 277 ľudí, ktorí k nelegálnej migrácii napomáhali. V roku 2021 ich bolo 52, v tomto prípade teda ide o 433-percentný medziročný nárast. Novým trendom je podľa policajného prezídia prepravovanie migrantov v cisternových železničných vagónoch.



Policajný prezident zároveň vyvrátil správy dezinformačných médií, že v Česku významne rastie kriminalita cudzincov. Doplnil, že reálny nárast kriminality cudzincov je v porovnaní s uplynulým rokom 1,2 percenta.



Riaditeľ cudzineckej polície Milan Majer označil rok 2022 za jeden z najnáročnejších v histórii pre svoje oddelenie. Pripomenul prácu polície v rámci covidových opatrení, následne utečeneckú krízu spojenú s vpádom Ruska na Ukrajinu a od júna tranzitnú nelegálnu migráciu.



V Česku podľa neho žije viac než 1,7 milióna cudzincov s legálnym pobytom, z toho najviac v hlavnom meste. Prevahu v národnostnom zastúpení majú Ukrajinci.



September 2022 bol podľa Majera pre cudzineckú políciu zlomový. Zachytili viac než 8.500 nelegálne migrujúcich cudzincov – preto podľa jeho slov prišlo k znovuzavedeniu kontrol na hraniciach so Slovenskom.



Vlani sa podľa neho zvýšila aj agresivita prevádzačov. "Veľmi často nezastavovali, nerešpektovali policajné kontroly, snažili sa utekať, narážali do policajtov a dopravných prostriedkov. Tieto naháňačky veľmi často končili dopravnými nehodami," opísal riaditeľ cudzineckej polície. Ako perličku opísal prípad, keď v automobile Volkswagen Passat našli 17 migrantov plus vodiča.



Z dôvodu vysokého počtu prechádzajúcich nelegálnych migrantov zaviedlo Česko 29. septembra 2022 kontroly na hraniciach so Slovenskom. Do konca roka 2022 v rámci nich polícia odhalila približne 9.500 migrantov prevažne sýrskeho pôvodu.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)