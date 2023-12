Polícia ČR opísala zásah pri streľbe v Prahe, obetí je nakoniec 14

Praha 22. decembra (TASR) - Podľa riaditeľa pražskej polície Petra Matějčka si štvrtková streľba na Univerzite Karlovej v Prahe vyžiadala 14 obetí, so strelcom je teda mŕtvych ľudí 15, zranených je 25. Strelec zasiahol aj troch ľudí v okolí budovy a došlo tiež k prestreleniu civilného vozidla, aj vozidla polície. Podrobnosti o zásahu v piatok popísali príslušníci polície, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Minister vnútra Vít Rakušan v piatok ráno informoval o 13 obetiach. Matějček vysvetlil, že v čase, keď o tom minister informoval, to bol správny počet. Zároveň polícia nechcela potvrdiť, či skutočne medzi obeťami nie sú žiadni cudzinci, ako to skôr uviedol Rakušan.



Polícia na začiatku brífingu pustila videozáznam z policajných kamier, ktorý následne okomentovala. Nevýhodou pri zásahu podľa nej bolo, že nebolo počuť žiadnu streľbu, museli teda útočníka aktívne vyhľadávať. Mali informáciu, že by mal byť v horných poschodiach budovy, následne na streche.



Okrem zákroku v budove prebiehal podľa Matějčku aj zákrok pred budovou. "Aj na verejnej komunikácii došlo k trom zraneniam zo strany páchateľa," doplnil. Polícia podľa neho opätovala streľbu z krátkych zbraní. Na otázku, prečo nemali dlhé zbrane, vedúci oddelenia pražskej kriminálnej polície Aleš Strach uviedol, že štandardne v ich vybavení nie sú dlhé zbrane. Tieto prvosledové hliadky sa už potom nestíhali prezbrojiť. Streľba z krátkych zbraní mala podľa neho tiež zmysel, lebo dostali páchateľa pod tlak, v dôsledku čoho sa zastrelil.



Polícia tiež zdôraznila, že nemohla strieľať skôr. Vyčkávala totiž, kým sa útočník odkryje. Ten využíval ochodzu budovy práve na to, aby sa kryl. "Páchateľ bol zakrytý, bolo by veľmi nešťastné, ak by zo strany polície došlo k úmrtiu," vysvetlili dôvody postupu. Keď sa ďalšie hliadky dostali k nemu na strechu, našli ho už mŕtveho. Podľa polície sa zastrelil zrejme brokovnicou, dlhú zbraň predtým odhodil.



Kriminalisti nechceli špecifikovať, čím presne útočník strieľal. Potvrdili, že mal povolenie na osem zbraní, dve z nich boli dlhé. Preveria, či v tom, že mladík držal takýto rozsah zbraní, zlyhal systém alebo jednotlivec. Je tiež podľa nich zrejmé, že páchateľ metódy polície do istej miery poznal.



Zároveň informovali o tom, že o pol jednej v noci prijali oznámenie, že niekto sa údajne týmto činom inšpiroval, zo strelca si berie príklad a chystá sa tiež strieľať. Do rána danú osobu zaistili. Zdôraznili, že vyhrážaniu a príspevkom na sociálnych sieťach sa budú naďalej venovať. Počas sviatkov tiež posilnia výkon služby v uliciach.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)