Polícia ČR po zisteniach NAKA sprísni opatrenia pred pochodom v Prahe

Praha 1. augusta (TASR) - Česká polícia posilní bezpečnostné opatrenia pred pochodom, ktorý sa v Prahe v rámci týždňového festivalu Prague Pride uskutoční budúci týždeň v sobotu. Dôvodom sú zistenia slovenskej Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) o skupine, ktorá plánovala teroristický útok na Dúhový Pride v Bratislave. Polícia to vo štvrtok oznámila na svojom webe, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Festival v českom hlavnom meste sa začína v pondelok 5. augusta a polícia podľa svojich slov už niekoľko dní pripravuje adekvátne opatrenia. "Vzhľadom na informácie, ktoré priniesla slovenská Národná kriminálna agentúra o plánovanom teroristickom útoku na akciu, ktorá sa konala na Slovensku pred niekoľkými dňami, pristúpila pražská polícia k posilneniu parametrov tohto bezpečnostného opatrenia," uviedla PČR.



Na akcii bude viac policajtov než obvykle. Okrem poriadkových jednotiek a členov antikonfliktného tímu to budú aj hliadky s dlhými zbraňami s balistickou ochranou, kriminalisti z odboru extrémizmu a terorizmu či špecialisti na ochranu mäkkých cieľov. "K dispozícii budeme mať aj policajný vrtuľník alebo napríklad zásahovú jednotku pražskej polície," spresnil Jan Daněk z tlačového oddelenia.



Polícia je v kontakte aj so zahraničnými partnermi. "V tejto chvíli nemáme informácie, že by hrozilo akékoľvek konkrétne riziko," zdôraznila.



Dozerať bude na sprievodné akcie aj na sprievod, ktorý centrom Prahy prejde 10. augusta. Začne sa na Václavskom námestí a prejde cez Ovocný trh, Staromestské námestie a Parížsku ulicu do Letenských sadov. PČR počíta s účasťou niekoľko desiatok tisíc ľudí.



Okrem pochodu budú v rovnaký deň v Prahe aj tri prvoligové futbalové zápasy a niektoré z nich môžu byť spojené s pochodom fanúšikov na štadióny. Polícia bude na všetky dozerať, zaisťovať verejný poriadok aj dopravnú situáciu v Prahe.



Slovenská polícia pred dvomi týždňami informovala o odhalení nebezpečnej skupiny ľudí, ktorá plánovala útok na bratislavský Pride. Uviedla, že členovia skupiny medzi sebou šírili na rôznych internetových platformách neonacistickú symboliku, nenávistné prejavy a podnecovanie k násiliu. Česká polícia na Morave zadržala jedného z údajných spoluzakladateľov tejto skupiny.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)