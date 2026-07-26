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Polícia identifikovala podozrivého z útoku autom v Berlíne
Podľa polície existovali rozporuplné informácie o tom, či išlo o jedného alebo viacerých páchateľov.
Autor TASR
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Berlín 26. júla (TASR) - Polícia identifikovala podozrivého z útoku, ku ktorému došlo v blízkosti berlínskeho pochodu Pride a pri ktorom zahynula jedna osoba a 16 ďalších bolo zranených, z toho niekoľko ťažko, uviedli úrady v nedeľu skoro ráno. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Hovorca polície Florian Nath povedal, že muž bol úradom známy a predpokladá sa, že patril k berlínskej islamistickej scéne. Odmietol však poskytnúť ďalšie podrobnosti, pretože vyšetrovanie stále prebieha.
Podľa predbežných zistení polície v sobotu krátko pred 22:00 v berlínskom parku Tiergarten narazilo biele auto do viacerých ľudí v blízkosti pochodu na podporu práv ľudí hlásiacich sa ku komunite LGBTQ+, čo organizátorov prinútilo podujatie zrušiť.
Vozidlo následne narazilo do stromu a vodič ušiel neznámym smerom, uviedla polícia. Motív útoku zostáva neznámy. Polícia tiež vykonala niekoľko operácií súvisiacich s vyšetrovaním, vrátane prehliadky bytu v berlínskej štvrti Schöneberg. K zatknutiu nedošlo, pretože v objekte sa nikto nenachádzal, povedal Nath.
Hovorca dodal, že vyšetrovatelia preverovali aj možnosť, či došlo k druhej fáze incidentu - či vodič po tom, ako vystúpil z vozidla nezaútočil na ľudí pravdepodobne ostrým predmetom. „To nám povedali svedkovia – že tam údajne ležia ľudia s bodnými ranami,“ uviedol hovorca.
Podľa polície existovali rozporuplné informácie o tom, či išlo o jedného alebo viacerých páchateľov. Nath uviedol, že policajti preto pristupujú k vyšetrovaniu komplexne, odmietol však poskytnúť ďalšie podrobnosti.
V nemeckom hlavnom meste sa v sobotu zišli státisíce ľudí, aby sa zúčastnili na jednom z najväčších európskych podujatí LGBTQ+. Organizátori uviedli, že cieľom pochodu bolo vyslať posolstvo demokracie, tolerancie a rozmanitosti.
Pochody Pride sú v nemecky hovoriacich krajinách známe ako Christopher Street Day (CSD). Názov odkazuje na ulicu v newyorskej štvrti Greenwich Village, kde sa nachádza hostinec Stonewall Inn, v ktorom sa 28. júna 1969 začalo - protestom proti policajnej brutalite - hnutie za práva homosexuálov.
Hovorca polície Florian Nath povedal, že muž bol úradom známy a predpokladá sa, že patril k berlínskej islamistickej scéne. Odmietol však poskytnúť ďalšie podrobnosti, pretože vyšetrovanie stále prebieha.
Podľa predbežných zistení polície v sobotu krátko pred 22:00 v berlínskom parku Tiergarten narazilo biele auto do viacerých ľudí v blízkosti pochodu na podporu práv ľudí hlásiacich sa ku komunite LGBTQ+, čo organizátorov prinútilo podujatie zrušiť.
Vozidlo následne narazilo do stromu a vodič ušiel neznámym smerom, uviedla polícia. Motív útoku zostáva neznámy. Polícia tiež vykonala niekoľko operácií súvisiacich s vyšetrovaním, vrátane prehliadky bytu v berlínskej štvrti Schöneberg. K zatknutiu nedošlo, pretože v objekte sa nikto nenachádzal, povedal Nath.
Hovorca dodal, že vyšetrovatelia preverovali aj možnosť, či došlo k druhej fáze incidentu - či vodič po tom, ako vystúpil z vozidla nezaútočil na ľudí pravdepodobne ostrým predmetom. „To nám povedali svedkovia – že tam údajne ležia ľudia s bodnými ranami,“ uviedol hovorca.
Podľa polície existovali rozporuplné informácie o tom, či išlo o jedného alebo viacerých páchateľov. Nath uviedol, že policajti preto pristupujú k vyšetrovaniu komplexne, odmietol však poskytnúť ďalšie podrobnosti.
V nemeckom hlavnom meste sa v sobotu zišli státisíce ľudí, aby sa zúčastnili na jednom z najväčších európskych podujatí LGBTQ+. Organizátori uviedli, že cieľom pochodu bolo vyslať posolstvo demokracie, tolerancie a rozmanitosti.
Pochody Pride sú v nemecky hovoriacich krajinách známe ako Christopher Street Day (CSD). Názov odkazuje na ulicu v newyorskej štvrti Greenwich Village, kde sa nachádza hostinec Stonewall Inn, v ktorom sa 28. júna 1969 začalo - protestom proti policajnej brutalite - hnutie za práva homosexuálov.