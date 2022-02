Polícia kontroluje autá pred Bruselom a na francúzskych hraniciach

Brusel 13. februára (TASR) - V nedeľu večer okolo 19:00 h belgická polícia začala vykonávať náhodné kontroly vozidiel na určitých strategických vstupoch do Bruselu.



Informáciu zverejnila TASR na základe správ belgickej televíznej stanice RTBF.



RTBF na svojej webovej stránke pripomenula, že potom ako sa protestné hnutie pod názvom konvoj slobody koncom januára udomácnilo v Kanade, v priebehu tohto víkendu sa podobné protestné akcie konali aj v Haagu a Paríži. V pondelok by sa demonštrácia v podobnom duchu, proti zavádzaným protipandemickým opatreniam, mala uskutočniť v Bruseli v centre mesta, v zóne medzi železničnou stanicou Gare du Nord a európskou štvrťou, kde sa nachádzajú sídla inštitúcií EÚ.



Belgické úrady už vopred oznámili, že konvojom kamionistov zakazujú prístup do Bruselu a žiadna demonštrácia v belgickom hlavnom meste nebola na pondelok oficiálne povolená.



Hovorkyňa federálnej polície An Bergerová spresnila, že okrem hlavných dopravných vstupov do Bruselu, dopravná polícia zriadila hliadky aj na viacerých miestach na hraniciach s Francúzskom. Polícia začala konať na základe informácií, že v meste Lille, na severe Francúzska, sa zhromaždili skupiny ľudí s úmyslom dostať sa na nepovolené protesty do Bruselu. V nedeľu večer bola situácia na francúzsko-belgických hraniciach pokojná a neboli zaznamenané žiadne organizované konvoje áut a kamiónov.



Francúzska tlačová agentúra AFP v tejto súvislosti uviedla, že niekoľko stoviek účastníkov francúzskych konvojov za slobodu sa začalo zhromažďovať v Lille neďaleko hraníc s Belgickom. "Pôjdeme do Bruselu", kričalo niekoľko stoviek účastníkov konvoja, ktorý sa už vytvoril na území Francúzska. Ďalší ľudia, mnohí z nich oblečení v žltých vestách, s odkazom na staršie občianske protesty vo Francúzsku, kričali "Nevzdávame sa!"



V nedeľu popoludní na parkovisku nákupného centra v obci Fâches-Thumesnil, 10 km od centra Lille, sa nachádzalo asi 200 áut a dodávok, viaceré z nich ozdobené francúzskymi vlajkami. Ich údajným zámerom je v pondelok ráno prekročiť belgickú hranicu smerom na Brusel.



Bergerová spresnila, že úlohou polície je v prvom rade konať administratívne, vodičom zo zastavených áut vysvetľujú čo môžu a čo nemôžu robiť.