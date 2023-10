MUŽ V USA ZABIL DIEŤA: Šesťročného chlapca bodol útočník 26-krát

Washington/Plainfield 16. októbra (TASR) — Sedemdesiatjedenročného Američana obvinili v nedeľu z trestného činu vraždy z nenávisti. Muž pri sobotňajšom útoku, ktorý vyšetrovatelia spájajú s najnovším konfliktom medzi Izraelom a palestínskym islamistickým hnutím Hamas, ťažko zranil moslimku a zabil jej šesťročného syna, informovali agentúry AFP a DPA.



K činu došlo v sobotu v Plainfielde, predmestí Chicaga. "Vyšetrovatelia zistili, že podozrivý sa na obidve obete tohto brutálneho útoku zameral preto, že sú moslimovia a z dôvodu pokračujúceho konfliktu na Blízkom východe medzi Hamasom a Izraelčanmi," uviedol úrad šerifa v okrese Will.



O tom, ako polícia k tomuto záveru dospela, však bližšie informácie neposkytla, poznamenala agentúra DPA.



Chlapca podľa výsledkov pitvy útočník 26-krát bodol veľkým nožom vojenského typu. Žena mala na tele viac ako tucet bodných rán, no očakáva sa, že útok prežije.



Muža podozrivého z útoku našli po čine sedieť na zemi pri príjazdovej ceste k domu; na čele mal reznú ranu. Podľa polície obete útoku bývali na prízemí jeho domu v podnájme.



Izrael vyhlásil vojnu Hamasu minulú nedeľu, deň po tom, čo množstvo bojovníkov tejto militantnej organizácie vtrhlo z pásma Gazy na územie Izraela, kde zavraždili viac ako 1400 ľudí, väčšinou civilistov.



Izrael na to reagoval odvetnými náletmi na pásmo Gazy, ktoré si podľa palestínskych zdrojov doteraz vyžiadali viac ako 2600 obetí. Židovský štát tam chce navyše v najbližšom čase začať rozsiahlu pozemnú operáciu.