Polícia na Haiti obkľúčila skupinu možných páchateľov atentátu

Port-au-Prince 8. júla (TASR) - Polícia na Haiti obkľúčila skupinu možných podozrivých zo stredajšieho atentátu na haitského prezidenta Jovenela Moisa. Vo štvrtok to uviedla osobitná predstaviteľka OSN pre Haiti Helen La Limeová, informovala agentúra AFP.



La Limeová uviedla, že polícia zabila štyroch členov skupiny, ktorá v stredu napadla a zastrelila prezidenta, šiestich pritom zadržali.



"Tiež viem o veľkej skupine možných páchateľov, ktorá sa ukryla v dvoch budovách, ktoré teraz oblieha polícia," uviedla.



Haitského prezidenta Moisa zavraždili v noci na stredu v jeho rezidencii.



Dočasný predseda haitskej vlády Claude Joseph už skôr povedal, že prezidenta usmrtilo "ťažko ozbrojené a dobre vycvičené" komando. Podľa oficiálneho oznámenia úradu vlády, z ktorého citovala miestna televízia Juno7, niektorí členovia komanda hovorili po anglicky a španielsky. Prezidentovu manželku previezli so strelnými zraneniami do Miami v USA.



O Haiti bude po atentáte na Moisa vo štvrtok na mimoriadnom zasadnutí rokovať Bezpečnostná rada OSN.



Moise (53) bol obchodníkom a podnikateľom v poľnohospodárstve. V poradí 42. prezidentom Haiti sa oficiálne stal 7. februára 2017 po tom, čo zvíťazil vo voľbách v novembri 2016. Hlasovanie vtedy poznačila nízka účasť. Od roku 2018 čelil výzvam na rezignáciu v súvislosti s protestmi proti vysokým cenám pohonných látok.