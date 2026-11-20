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Polícia na Haiti zabila 34 podozrivých členov gangov
Štvrť Martissant ovládajú gangy už dlho.
Autor TASR
Port-au-Prince 20. novembra (TASR) - Haitská polícia vo štvrtok oznámila, že pri rozsiahlej operácii v štvrti Martissant v hlavnom meste Port-au-Prince zabila 34 podozrivých členov gangov. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
Štvrť Martissant ovládajú gangy už dlho. Podľa jedného zo svedkov tam bolo počas dňa počuť viaceré výbuchy a streľbu. Polícia na sieti Facebook potvrdila, že cieľom štvrtkovej operácie bola základňa lídra gangu Ti Lapli.
Haiti už roky čelí hlbokej politickej a bezpečnostnej kríze. Gangy prevzali kontrolu nad veľkou časťou tohto ostrovného štátu prostredníctvom násilia sprevádzaného vraždami, únosmi a znásilneniami.
V tejto najchudobnejšej krajine v Latinskej Amerike a Karibiku v súčasnosti pôsobí množstvo ozbrojených síl, s nejasnou úrovňou koordinácie vrátane haitskej polície a armády, medzinárodných síl na potláčanie gangov (GSF) podporovaných OSN, zahraničných žoldnierov a najnovšie aj vojakov zo Salvádoru, pripomína AFP.
Agentúra dodáva, že nateraz nie je jasné, či mala haitská národná polícia pri štvrtkovej operácii nejakú podporu.
Podľa Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) zahynulo na Haiti v priebehu prvých desiatich mesiacov tohto roka v dôsledku ozbrojeného násilia 4595 ľudí a 2050 bolo zranených.
Štvrť Martissant ovládajú gangy už dlho. Podľa jedného zo svedkov tam bolo počas dňa počuť viaceré výbuchy a streľbu. Polícia na sieti Facebook potvrdila, že cieľom štvrtkovej operácie bola základňa lídra gangu Ti Lapli.
Haiti už roky čelí hlbokej politickej a bezpečnostnej kríze. Gangy prevzali kontrolu nad veľkou časťou tohto ostrovného štátu prostredníctvom násilia sprevádzaného vraždami, únosmi a znásilneniami.
V tejto najchudobnejšej krajine v Latinskej Amerike a Karibiku v súčasnosti pôsobí množstvo ozbrojených síl, s nejasnou úrovňou koordinácie vrátane haitskej polície a armády, medzinárodných síl na potláčanie gangov (GSF) podporovaných OSN, zahraničných žoldnierov a najnovšie aj vojakov zo Salvádoru, pripomína AFP.
Agentúra dodáva, že nateraz nie je jasné, či mala haitská národná polícia pri štvrtkovej operácii nejakú podporu.
Podľa Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) zahynulo na Haiti v priebehu prvých desiatich mesiacov tohto roka v dôsledku ozbrojeného násilia 4595 ľudí a 2050 bolo zranených.