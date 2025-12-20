Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Polícia na Korzike zastrelila muža, ktorý nožom ohrozoval okoloidúcich

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Júlia Jánošíková

Policajti mu nariadili, aby zbraň položil na zem, muž však neuposlúchol, uvádza sa vo vyhlásení.

Autor TASR
Paríž 20. decembra (TASR) - Polícia zastrelila v sobotu muža, ktorý nožom ohrozoval okoloidúcich i predávajúcich v obchode na ostrove Korzika, uviedli tamojšie policajné zdroje. Francúzske úrady medzičasom posilnili bezpečnostné opatrenia počas sviatočného obdobia, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

Polícia spresnila, že v sobotu približne napoludnie dostala hlásenie o jednotlivcovi, ktorý ohrozoval ľudí v obchode nožom v meste Ajaccio na Korzike.

Dvadsaťšesťročný muž miesto pred príchodom policajtov opustil, neskôr ho však lokalizovali inde v centre mesta, pričom stále mal u seba nôž. Policajti mu nariadili, aby zbraň položil na zem, muž však neuposlúchol, uvádza sa vo vyhlásení.

Následne bola použitá elektrická impulzná zbraň, ale ani s tou sa muža nepodarilo zastaviť. S nožom v ruke sa pohol smerom k policajtom, ktorí následne spustili paľbu. Napriek zásahu záchranných zložiek zomrel muž ešte na mieste činu, píše AFP.

Jeden z policajtov utrpel ľahké zranenia na ruke, dodala polícia. Motív takéhoto konania útočníka nebol bezprostredne jasný.

Francúzsky minister vnútra Laurent Nuez medzitým oznámil, že počas sviatočného obdobia je „obozretnosť na najvyššej úrovni“ a dodal, že nariadil posilnenie verejných policajných hliadok, dodala francúzska agentúra.
