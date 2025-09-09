< sekcia Zahraničie
Polícia na Novom Zélande našla úkryt muža, ktorý bol s deťmi na úteku
Od úteku v roku 2021 polícia podozrievala Phillipsa zo spáchania viacerých zločinov a obvinila ho z lúpeže, ublíženia na zdraví a nezákonného držania strelnej zbrane.
Autor TASR
Wellington 9. septembra (TASR) - Muž, ktorý v pondelok zomrel pri prestrelke v mestečku Piopio po tom, čo bol štyri roky na úteku so svojimi deťmi, mal úkryt v hustom poraste v novozélandskom lese, uviedla v utorok miestna polícia. TASR o informovala podľa správy agentúry AFP.
„Phillips a jeho deti boli veľmi mobilní a často sa presúvali,“ povedal novozélandský policajný komisár Richard Chambers. Neustály pohyb rodiny znemožňoval polícii ich nájsť, vysvetlil. Úrady tiež postupovali voči Phillipsovi veľmi opatrne, pretože vedeli, že je ozbrojený.
V Phillipsovom úkryte v hustom kroví v lese mala rodina k dispozícii dve červené štvorkolky, strelné zbrane a muníciu, dodala polícia. Zverejnené fotografie okolia zobrazujú rozhádzané nádoby na palivo, rezervné pneumatiky a prázdne fľaše.
Tábor sa nachádzal len dva kilometre od miesta, kde sa v pondelok odohrala prestrelka, povedal komisár.
Úrady sa domnievajú, že Phillipsovi niekoľko ľudí pomáhalo skrývať sa pred políciou. Bude preto vyšetrovať, či mal pomoc aj pri získavaní zbraní a štvorkoliek.
Tom Phillips bol zastrelený „z blízkej vzdialenosti“, vysvetlil Chambers. Phillipsa zabila policajná hliadka, ktorá bola privolaná k možnému vlámaniu. Phillips predtým do hlavy a ramena postrelil iného policajta, ktorého letecky prepravili do nemocnice, kde ho operovali.
Podľa polície mal Phillips pri sebe jedno z detí, ktoré vyviazlo bez zranení a spolupracovalo s políciou. Ďalšie dve deti sa v pondelok podarilo nájsť po celodennom pátraní v spomínanom úkryte.
Od úteku v roku 2021 polícia podozrievala Phillipsa zo spáchania viacerých zločinov a obvinila ho z lúpeže, ublíženia na zdraví a nezákonného držania strelnej zbrane.
Matka troch detí v pondelok žiadala o rešpektovanie súkromia rodiny, keďže deti sa po dlhej dobe opäť integrujú do stabilného prostredia. Deti, ktoré majú medzičasom deväť, desať a 12 rokov, totiž od úteku nechodili do školy.
„Phillips a jeho deti boli veľmi mobilní a často sa presúvali,“ povedal novozélandský policajný komisár Richard Chambers. Neustály pohyb rodiny znemožňoval polícii ich nájsť, vysvetlil. Úrady tiež postupovali voči Phillipsovi veľmi opatrne, pretože vedeli, že je ozbrojený.
V Phillipsovom úkryte v hustom kroví v lese mala rodina k dispozícii dve červené štvorkolky, strelné zbrane a muníciu, dodala polícia. Zverejnené fotografie okolia zobrazujú rozhádzané nádoby na palivo, rezervné pneumatiky a prázdne fľaše.
Tábor sa nachádzal len dva kilometre od miesta, kde sa v pondelok odohrala prestrelka, povedal komisár.
Úrady sa domnievajú, že Phillipsovi niekoľko ľudí pomáhalo skrývať sa pred políciou. Bude preto vyšetrovať, či mal pomoc aj pri získavaní zbraní a štvorkoliek.
Tom Phillips bol zastrelený „z blízkej vzdialenosti“, vysvetlil Chambers. Phillipsa zabila policajná hliadka, ktorá bola privolaná k možnému vlámaniu. Phillips predtým do hlavy a ramena postrelil iného policajta, ktorého letecky prepravili do nemocnice, kde ho operovali.
Podľa polície mal Phillips pri sebe jedno z detí, ktoré vyviazlo bez zranení a spolupracovalo s políciou. Ďalšie dve deti sa v pondelok podarilo nájsť po celodennom pátraní v spomínanom úkryte.
Od úteku v roku 2021 polícia podozrievala Phillipsa zo spáchania viacerých zločinov a obvinila ho z lúpeže, ublíženia na zdraví a nezákonného držania strelnej zbrane.
Matka troch detí v pondelok žiadala o rešpektovanie súkromia rodiny, keďže deti sa po dlhej dobe opäť integrujú do stabilného prostredia. Deti, ktoré majú medzičasom deväť, desať a 12 rokov, totiž od úteku nechodili do školy.