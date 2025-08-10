Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Polícia na propalestínskej demonštrácii v Británii zadržala 474 osôb

Policajti zadržujú demonštranta počas protestu na podporu Palestíny v Londýne 9. augusta 2025. Foto: TASR/AP

Skupina Palestine Action je v Británii od júla zakázaná podľa zákona o terorizme.

Autor TASR
Londýn 10. augusta (TASR) - Britská polícia zadržala v sobotu na demonštrácii na podporu zakázanej skupiny Palestine Action 474 ľudí. Z uvedeného počtu bolo 466 osôb zadržaných priamo za podporu Palestine Action, päť za napadnutie policajtov, dve osoby za prečiny voči verejnému poriadku a jedna osoba za rasisticky motivovaný skutok, informuje TASR s odvolaním sa na stanicu BBC.

Mnoho ľudí na proteste pred parlamentom držalo ručne napísané transparenty s odkazom: „Som proti genocíde. Podporujem Palestine Action“.

Skupina Palestine Action je v Británii od júla zakázaná podľa zákona o terorizme. Členstvo alebo podpora tejto skupiny je tak trestným činom s hornou sadzbou 14 rokov väzenia.

Žiaden z policajtov na proteste neutrpel vážnejšie zranenia. Metropolitná polícia v Londýne však uviedla, že išlo o najväčší počet zatknutých osôb v priebehu jedného dňa za uplynulých desať rokov.

Ministerka vnútra Yvette Cooperová sa polícii poďakovala za zásah. Naopak, ľudskoprávna organizácia Amnesty International ho označila za znepokojujúci.

Podľa BBC na videozáberoch z protestu bolo vidno policajtov pohybujúcich sa medzi demonštrantmi, ktorí väčšinou sedeli na zemi. Policajti ich oslovovali a odvádzali preč. Demonštranti, od ktorých polícia dokázala získať údaje o totožnosti, boli neskôr prepustení pod podmienkou, že sa už nezúčastnia na žiadnom podujatí na podporu Palestine Action. Účastníci, ktorých totožnosť nebolo možné preveriť, boli umiestnení do väzby.
