Polícia na rozpustenej demonštrácii vo Viedni zadržala 11 osôb

Viedeň 21. marca (TASR) - Rakúski aktivisti proti pandemickým obmedzeniam vyšli v sobotu po dvoch týždňoch znova do ulíc Viedne. Po vyše hodinovom pochode pri centre mesta demonštráciu rozpustila polícia. Tá večer oznámila, že zadržala 11 osôb a podala 20 trestných oznámení, pričom zaevidovala aj približne 1630 priestupkov. Informovala o tom agentúra APA.



Úrady vopred zakázali deväť demonštrácií ohlásených v rakúskej metropole s odôvodnením, že na nich možno očakávať porušenie opatrení proti šíreniu koronavírusu. Protestujúci sa tak nezhromažďovali na jednom mieste, ale pohybovali v menších skupinách v okolí hlavnej železničnej stanice.



Policajti podľa vyjadrenia svojho hovorcu pre APA museli miestami zasahovať a použili aj paprikový sprej, keď sa niektorí demonštranti snažili preniknúť cez bezpečnostnú bariéru. Väčšie zrážky však neboli hlásené.



Na najväčšej demonštrácii sa zišlo okolo 750 aktivistov vrátane stúpencov krajnej pravice či odporcov očkovania, uviedla polícia, ktorá im zabránila dostať sa do centra Viedne. Protestujúci, z ktorých mal rúška na tvári len asi každý desiaty, ignorovali požiadavku na odstup najmenej dvoch metrov od seba, píše APA. Medzi ich heslami sa objavili požiadavky na odstúpenie vlády.



Polícia odhadla celkový počet účastníkov pochodov proti pandemickým reštrikciám na 1500, z nich väčšina popoludní poslúchla výzvy, aby sa rozišli. Stovky ľudí sa pokúsili vpochodovať do centra mesta, pričom im policajti zabránili stretnúť sa s približne tisíc účastníkmi ďalšieho protestu prevažne ľavicových aktivistov, ktorý bol zameraný voči utečeneckej politike.