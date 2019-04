Polícia na Václavskom námestí zakročila proti odporcom hnutia SPD

Fašisti, vypadnite, pokrikovali na priaznivcov SPD ich odporcovia a pískali na nich.

Praha 25. apríla (TASR) - Kordón policajtov musel na Václavskom námestí v Prahe vo štvrtok oddeliť priaznivcov a odporcov hnutia Sloboda a priama demokracia — Tomio Okamura (SPD). Na priaznivcov nacionalistov vykrikovali ich odporcovia hanlivé heslá a polícia ich nakoniec po viacnásobnom opakovaní výzvy, aby nenarúšali zhromaždenie, musela vytlačiť. Informoval o tom spravodajský server iDNES.cz.



Okamuru prišli na Václavské námestie podporiť aj predseda holandskej Strany slobody (PVV) Geert Wilders a predsedníčka francúzskeho Národného združenia (RN) Marine Le Penová.



"Fašisti, vypadnite," pokrikovali na priaznivcov SPD ich odporcovia a pískali na nich. "V prípade neuposlúchnutia výzvy môže byť proti vám zakročené s použitím donucovacích prostriedkov," vyzývali policajti niekoľko minút odporcov SPD. "Polícia, konajte," skandovali priaznivci Tomia Okamuru. "Nedaj náckom žiadnu šancu," zaznela odpoveď.



Na žiadosť polície bolo následne podujatie na niekoľko minút prerušené a polícia nútila odporcov SPD, aby odišli na dolnú časť Václavského námestia alebo do Opletalovej ulice. Napokon ich vytlačila. Policajti zadržali niekoľko ľudí. Prečo proti nim zakročili, nechcela hovorkyňa polície ČR Andrea Zoulová komentovať.



Na tribúnu pod sochou svätého Václava následne dorazili Tomio Okamura a jeho zahraniční hostia. "Bez silných národných štátov niet demokracie," povedal na demonštrácii Wilders. Aplauzu časti demonštrantov sa dočkali aj slová, že islam a sloboda nie sú kompatibilné. Svoje vystúpenie zakončil v angličtine slovami: "Nech dlho žije Česká republika..." Potom pridal aj jedno české slovo: "A svoboda."



"Masívne pôrisťahovalectvo z Afriky nie je náhoda," povedal predtým priaznivcom SPD Okamura. "My sa nedáme a zvíťazíme," sľuboval im. Bruselská diktatúra sa podľa neho zmení na spoluprácu rovnoprávnych štátov.



Le Penová a Wilders sa spolu s Okamurom už predtým zúčastnili na tlačovej konferencii. "Európska únia je nedemokratická. Je to príšera, ktorá udupáva našu národnú identitu. Musíme bojovať, aby sme nepodľahli Bruselu," povedal na nej Wilders. Le Penová hovorila o tom, že Európu ohrozujú islamizmus a globalizmus.



Na Václavskom námestí sa vo štvrtok zišli stovky ľudí už pred nahláseným začiatkom demonštrácie SPD proti "diktátu Európskej únie". Ich odporcovia sa snažili hlukom, píšťalkami a činelmi prehlušiť ich zhromaždenie.



"Môžeme vidieť, čo nás bude čakať, keď sa budeme prispôsobovať, revúci paviáni," reagoval líder SPD pre voľby do Európskeho parlamentu Ivan David.