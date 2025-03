Polícia násilne rozohnala študentský protest na univerzite

Ankara 27. marca (TASR) - Turecká polícia vo štvrtok násilne rozohnala protest študentov na univerzite v Ankare, ktorým chceli vyjadriť nesúhlas so zatknutím istanbulského primátora a opozičnej osobnosti Ekreme Imamogla. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry AP.



Študenti vo štvrtok pochodovali k Technickej univerzite Blízkeho východu v Ankare, kde chceli prečítať svoje vyhlásenie, tvrdí televízia Halk TV. Bezpečnostné jednotky proti nim zakročili so slzným plynom, vodným delom a plastovými projektilmi. Študenti sa pred políciou snažili schovať, neskôr ich zatkli.



„Moji priatelia študenti iba chceli spraviť vyhlásenie pre médiá, ale polícia to striktne zatrhla, toto je výsledok,“ uviedol vo videu na sociálnych sieťach opozičný politik Melih Meric, ktorého na mieste zasiahlo vodné delo a slzný plyn.



Masové demonštrácie sa v Turecku začali minulý týždeň po tom, čo polícia zatkla istanbulského primátora Ekrema Imamogla na základe podozrení z korupcie a napojenia na teroristickú organizáciu.



Minister vnútra Ali Yerkikaya vo štvrtok oznámil, že pre protesty zadržali už takmer 1900 ľudí. Polícia oznámila, že pokračuje v domových prehliadkach protestujúcich.



V Turecku na desať dní zakázali vysielať opozičnej televízii Sozcu TV, ktorú turecký vysielací orgán RTUK obvinil z „podnecovania verejnosti k nenávisti a nevraživosti“.