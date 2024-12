Polícia našla batoh patriaci vrahovi riaditeľa poisťovne v USA

New York 7. decembra (TASR) - Newyorská polícia oznámila, že našla batoh strelca, ktorý zavraždil generálneho riaditeľa zdravotnej poisťovne UnitedHealthcare Briana Thompsona. Batoh našli v mestskom parku Central Park v piatok, tri dni po streľbe. TASR prevzala správu od agentúry Associated Press.



Podľa polície strelec po útoku, ktorý otriasol svetom amerického biznisu, pravdepodobne nastúpil na autobus a podarilo sa mu v ňom odcestoval z New Yorku.



Orgány činné v trestnom konaní stále nevedia kde sa strelec nachádza a aký bol motív jeho činu. Vyšetrovatelia pracujú s verziami, že mohol byť nespokojným zamestnancom poisťovne alebo prípadne jej klientom.



Päťdesiatročný generálny riaditeľ Thompson plánoval v stredu vystúpiť na stretnutí s investormi, keď ho okolo 6.45 h ráno miestneho času pred hotelom New York Hilton Midtown zasiahol zozadu strelec, ktorý následne utiekol. Polícia do pátrania zapojila drony, vrtuľníky i psy.



"Okolo podozrivého prešlo veľa ľudí, ale on si zrejme počkal na svoj cieľ," povedala newyorská policajná komisárka Jessica Tischová a podotkla, že streľba "nepôsobí ako náhodný násilný čin".



Na videozázname z bezpečnostných kamier vidno, ako strelec vychádza spoza zaparkovaného auta, zastaví sa, namieri na Thompsonov chrbát, a potom niekoľkokrát vystrelí zo vzdialenosti niekoľkých metrov. Podozrivý pokračuje v streľbe, ktorú preruší krátke zaseknutie zbrane, keď sa Thompson potkne a spadne na chodník. Útočník napokon prechádza okolo Thompsona a mizne zo záberu. Generálny riaditeľ utrpel podľa komisárky najmenej jednu ranu do chrbta i lýtka, píše AP.



"Zo záznamu sa zdá, že (útočník) má skúsenosti s používaním strelných zbraní, pretože bol schopný odstrániť poruchy pomerne rýchlo," povedal šéf detektívov newyorskej polície Joseph Kenny.



"Sme hlboko zarmútení a šokovaní odchodom nášho drahého priateľa a kolegu Briana Thompsona, generálneho riaditeľa UnitedHealthcare," uviedla vo vyhlásení materská spoločnosť poisťovne UnitedHealth Group Inc. "Úzko spolupracujeme s newyorskou políciou a prosíme vás o trpezlivosť a pochopenie v tomto ťažkom období," doplnila.



Thompson pôsobil ako generálny riaditeľ poisťovne viac ako tri roky a pracoval v nej od roku 2004.