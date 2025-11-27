< sekcia Zahraničie
Polícia našla mŕtveho Američana, preverujú vraždu
Obeťou je 43-ročný Christopher Brown z amerického štátu Colorado.
Autor TASR
Port of Spain 27. novembra (TASR) - Vyšetrovatelia v karibskom štáte Trinidad a Tobago preverujú podozrenie z vraždy amerického občana. Muža našli mŕtveho po tom, čo si podľa svedkov odišiel kúpiť marihuanu, informuje TASR na základe správy agentúry AP.
Obeťou je 43-ročný Christopher Brown z amerického štátu Colorado. V stredu večer mal večerať a popíjať s priateľmi v rybárskej obci Castara na ostrove Tobago. Od skupiny sa odpojil so slovami, že si ide kúpiť marihuanu. Krátko po 22.30 h miestneho času našla polícia jeho telo bez známok života a na mieste ho vyhlásili za mŕtveho.
Vyšetrovatelia predpokladajú, že ho dobodali. Na tele mal viacero rán. Motív útoku nateraz nie je známy. „Môžem potvrdiť, že podozrivý je v súčasnosti vo väzbe,“ uviedol policajný predstaviteľ Allister Guevarro.
Turistický úrad Tobaga odsúdil zabitie a označil ho za „prvý takýto násilný incident“ v obci Castara, ktorá je známa bezpečnosťou a pohostinnosťou.
Úrady zatiaľ neuviedli, či bol Brown na ostrove len na návšteve a kedy tam pricestoval. Trinidad a Tobago evidujú od začiatku roka vyše 330 vrážd, vyplýva z oficiálnych údajov.
