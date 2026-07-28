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Polícia našla na juhovýchode Francúzska krabice s telami bábätiek

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Polícia telá našla v meste Orange v pondelok po pôrode ženy, ktorá sa podľa denníka Le Parisien narodila v roku 1994.

Autor TASR
Paríž 28. júla (TASR) - Francúzska polícia našla telá piatich bábätiek v kartónových krabiciach v dome páru žijúceho na juhovýchode Francúzska. Uviedli to v utorok pre agentúru AFP zdroje, píše TASR.

Polícia telá našla v meste Orange v pondelok po pôrode ženy, ktorá sa podľa denníka Le Parisien narodila v roku 1994. Tá mala porodiť už tretie dieťa, pričom tehotenstvo popierala a do nemocnice išla pre bolesti brucha. Jej manžel po hádke týkajúcej sa škatúľ nachádzajúcich sa v ich dome rozhodol prehľadať ich, pričom v jedenej z nich údajne našiel telo v štádiu rozkladu.

Muž pozostatky odovzdal v nemocnici, ktorá informovala príslušné orgány. Kriminálna polícia následne pri domovej prehliadke našla telá zabalené v plastových vreciach uložených v krabiciach.

Žena je v súčasnosti v nemocnici a zatiaľ ju nevzali do väzby.

AFP pripomína, že v minulosti došlo v krajine už k viacerým podobným prípadom. Francúzsky súd len v marci uložil trest 25 rokov väzenia žene za smrť jej dvoch novorodencov, ktorých telá polícia našla v mrazničke.
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