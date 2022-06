Polícia našla na ostrove Koh Dong 59 ľudí;ponechali ich tam prevádzači

Bangkok 5. júna (TASR) - Thajská polícia objavila na ostrove Koh Dong 59 príslušníkov etnickej skupiny Rohingov z Mjanmarska, ktorých tam opustili prevádzači na ceste do Malajzie. Informovala o tom v nedeľu agentúra AFP.



Rohingovia polícii povedali, že ich loď bola v skupine troch plavidiel, ktoré mali na palube 178 ľudí z Mjanmarska a Bangladéša. Agentovi, ktorý cestu sprostredkoval, zaplatili 5000 malajzijských ringittov (približne 1060 eur).



Prvé dve lode však zadržali thajské úrady, pasažierov tretej lode sa posádka rozhodla ponechať na ostrove Koh Dong, pričom im oznámila, že sa už nachádzajú v Malajzii.



Thajské bezpečnostné orgány vyhlásili, že Rohingom bola poskytnutá humanitárna pomoc, pričom sa bude vyšetrovať, či sú obeťami obchodovania s ľuďmi alebo nelegálnymi imigrantmi.



Podľa miestnej polície už bola skupina utečencov obvinená z nelegálneho vstupu do krajiny, pričom ich môžu deportovať naspäť do Mjanmarska.



Incident sa odohral len mesiac po tom, ako na mjanmarskej pláži more vyplavilo telá 14 Rohingov vrátane detí, ktorí sa pokúšali ujsť zo svojej vlasti.



Rohingovia - prevažne moslimská etnická skupina - sú v Mjanmarsku vnímaní ako "votrelci" z Bangladéša, pričom im miestne orgány odopierajú občianstvo, právo na vzdelanie či prístup k zdravotnej starostlivosti. Príslušníci tohto etnika sa preto často snažia z krajiny utiecť, ich destináciou je väčšinou Malajzia.