Polícia našla Picassov obraz, ktorý sa stratil cestou na výstavu
Autor TASR
Madrid 24. októbra (TASR) - Španielska polícia v piatok oznámila, že našla obraz svetoznámeho španielskeho maliara Pabla Picassa, ktorý zmizol začiatkom októbra počas cesty z Madridu na výstavu do Granady. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Olejomaľba na plátne „Zátišie s gitarou“ v hodnote 600.000 eur patrí súkromnému zberateľovi a mala byť súčasťou výstavy, ktorú organizovala nadácia CajaGranada.
Po vyložení obsahu nákladného vozidla kurátor zistil, že Picassove dielo chýba. Všetky predmety dodané nákladným vozidlom boli tri dni pred odchodom do Granady pod dohľadom kamier.
Skutočnosť, že sa obraz stratil nahlásili polícii, ktorá v piatok potvrdila, že dielo bolo nájdené, avšak nezverejnila na akom mieste.
„Počiatočné vyšetrovanie naznačuje, že obraz pravdepodobne nebol naložený do nákladného vozidla,“ uviedla polícia, ktorá zverejnila zábery expertov skúmajúcich balík s obrazom.
Nadácia CajaGranada nájdenie obrazu privítala a dúfa, že dielo bude napriek komplikáciám súčasťou jej výstavy v Granade, ktorá potrvá do januára.
Picasso sa narodil v roku 1881 v Malage v južnom Španielsku a zomrel v roku 1973. Je všeobecne uznávaný ako jeden z najdôležitejších umelcov 20. storočia a je spoluzakladateľom kubizmu. Počas svojej dlhej kariéry spochybňoval konvenčné predstavy a experimentoval so širokou škálou štýlov a tém.
