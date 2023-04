Polícia našla v dodávke z Belgicka takmer tonu rýb a varené netopiere

Berlín 12. apríla (TASR) - Nemecká polícia skonfiškovala takmer tonu nechladených rýb a množstvo varených netopierov, ktoré objavila v dodávke prichádzajúcej z Belgicka. Oznámila to v stredu spolková polícia, informuje TASR citujúc zo správy agentúry AP.



Policajná hliadka zastavila v pondelok zmienenú dodávku pri výjazde z diaľnice pri nemeckom pohraničnom meste Aachen. Objavila v nej ryby a pod nimi schované netopiere. Na miesto bol vyslaný veterinár z miestneho úradu na ochranu spotrebiteľov, ktorý nariadil konfiškáciu netopierov aj rýb. Dodávka nebola poistená, a tak polícia zabavila aj ju.



Tridsaťjedenročného občana Pobrežia Slonoviny teraz stíhajú, keďže do Nemecka prišiel bez dokladov a šoféroval bez vodičského oprávnenia.



Čaká ho tiež správne konanie pre porušenie predpisov týkajúcich sa hygieny potravín. Miestne úrady okrem toho zisťujú, či v súvislosti s prepravovanými netopiermi neporušil zákony o ochrane prírody. Súd v Aachene mu v utorok nariadil väzbu, kým ho nemecké orgány nevydajú do Talianska, kde má prihlásený pobyt.