Polícia našla v kamióne v Severnom Macedónsku 87 migrantov

Skopje 9. júla (TASR) - Polícia v Severnom Macedónsku objavila v sobotu ráno na juhu krajiny 87 migrantov ukrytých v kamióne s prívesom. Pre podozrenie z prevádzačstva zadržala dvoch mužov, informuje agentúra AP.



Migrantov, medzi ktorými bolo 45 Sýrčanov, 39 Pakistancov, dvaja Konžania a jeden Ind, objavila polícia pri bežnej kontrole na diaľnici neďaleko mesta Gevgelija ležiacom pri hraniciach s Gréckom.



Polícia v súvislosti s prípadom zatkla dvoch severomacedónskych občanov podozrivých z prevádzačstva. V prípade dokázania viny im hrozí až päťročné väzenie, pripomína AP.



Migranti do Severného Macedónska pricestovali pravdepodobne z územia Grécka, pričom v ceste plánovali pokračovať do Srbska a odtiaľ do bohatších európskych krajín. Po objavení ich previezli do prijímacieho centra v Gevgeliji, kde čakajú na deportáciu do Grécka.



Podľa vyjadrenia tamojšej polície sa tzv. balkánska trasa s tranzitom cez Severné Macedónsko stala rušnejšou po tom, ako boli zrušené reštriktívne opatrenia proti šíreniu covidu.