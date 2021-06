Polícia našla v mobile muža útočiaceho nožom nenávistné správy

Würzburg 26. júna (TASR) - Nenávistné správy okrem iného na mobilnom telefóne útočníka z nemeckého Würzburgu pochádzajúceho zo Somálska, našla polícia počas sobotňajšej razie v zariadení pre ľudí bez domova, kde 24-ročný muž žil. Informovala o tom agentúra DPA.



Nájdené dôkazy musí teraz polícia analyzovať a vyhodnotiť, čo bude trvať istý čas, keďže sú v cudzom jazyku, uviedol šéf kriminálneho oddielu Armin Kühnert na tlačovej konferencii.



Polícia spresnila, že obeťami útoku boli tri ženy a takisto väčšinu zranených predstavujú osoby ženského pohlavia. To, či bol útok cielene namierený na ženy, alebo išlo o náhodu, je podľa polície predmetom vyšetrovania.



Regionálny šéf polície Gerhard Kallert opísal, že páchateľ vošiel v piatok popoludní do obchodu, kde sa v oddelení s domácim náradím predavačky opýtal, kde sú nože. Následne uchopil jeden nôž a smrteľne pobodal tri ženy v obchode a následne začal útočiť na ľudí vonku a v neďalekej banke. Ťažko zranil šesť žien a jedného mladého muža. Jedna zo žien je naďalej v ohrození života. Na videách z miesta činu je vidieť, ako sa okoloidúci páchateľa snažia pomocou stoličiek a palíc zastaviť.



Muž podozrivý z útoku, ktorého polícia pri zatýkaní postrelila do nohy, bol v sobotu predvedený pred sudcu, ktorý nariadil jeho umiestnenie do vyšetrovacej väzby pre podozrenia z trojnásobnej vraždy, šesťnásobného pokusu o vraždu a závažného ublíženia na zdraví a v jednom prípade pre úmyselné ublíženie na zdraví.



Muž, ktorý žije v Nemecku od roku 2015 pod čiastočnou ochranou, avšak bez trvalého azylu, nemal záznam v registri trestov, no počas tohto roka došlo k dvom incidentom, pre ktoré ho hospitalizovali v psychiatrickej nemocnici.



V januári sa podľa prokurátora Wolfganga Gründlera v útulku pre ľudí bez domova oháňal kuchynským nožom, keď sa dostal do konfliktu s tamojšími rezidentmi a zamestnancami, píše agentúra AP. Vyšetrovanie tohto prípadu, pri ktorom nikoho nezranil, ešte nie je ukončené a zatiaľ nie je hotový ani jeho psychiatrický posudok. V júni zase došlo k ďalšiemu menšiemu incidentu, avšak podľa prokuratúry nič nenasvedčovalo, že by malo dôjsť k narastajúcim problémom.



Okrem toho, či je muž duševne chorý, vyšetrovatelia skúmajú i možnosť, či bol muž radikalizovaný a konal v mene teroristickej organizácie Islamský štát (IS), keďže podľa svedkov zakričal "Alláhu akbar", čo v arabčine znamená "Boh je veľký".



Vyšetrovanie prebrali krajinská kriminálna polícia v Bavorsku v spolupráci s prokuratúrou v bavorskej metropole Mníchov.