Českého exposlanca majú obžalovať z troch prípadov znásilnenia

Praha 20. októbra (TASR) - Exposlanec za stranu TOP 09 a bývalý poslanec českého parlamentu Dominik Feri má byť obžalovaný z troch prípadov znásilnenia. Vo štvrtok to na sociálnej sieti Twitter oznámila polícia. V prípade odsúdenia mu hrozí desať rokov väzenia. Informoval o tom spravodajský server Novinky.cz.



Podľa predchádzajúcich informácií čelí Dominik Feri (26) trestnému stíhaniu za sexuálne obťažovanie a znásilnenie, z ktorého ho vlani na jar v médiách obvinilo viacero žien. Po tom, čo sa s nimi zoznámil na sociálnych sieťach, ich údajne pozval do svojho bytu alebo príbytku svojich priateľov a údajne sa dožadoval pohlavného styku. Exposlanec tieto obvinenia odmietol.



V dôsledku spomenutých obvinení sa Feri v júni 2021 vzdal poslaneckého mandátu a oznámil, že nebude kandidovať v jesenných voľbách do Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR. Takisto vystúpil z politickej strany TOP 09. Tento rok 19. mája prokurátor zamietol jeho sťažnosť, ktorú podal proti začatiu trestného stíhania.



V prípade odsúdenia mu hrozí desať rokov väzenia, pretože je stíhaný aj za trestný čin znásilnenia maloletej osoby, ktorá dovŕšila 17 rokov, uviedla v marci polícia.