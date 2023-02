Švédska polícia nepovolila protest, na ktorom sa mal páliť Korán

Štokholm 8. februára (TASR) - Švédska polícia v stredu nepovolila protest, na ktorom sa mal páliť Korán. Stalo sa tak po januárovej demonštrácii v Štokholme, ktorá rozhnevala Turecko, čo spôsobilo pozastavenie procesu schvaľovania žiadosti Švédska o vstup do Severoatlantickej aliancie (NATO). TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Švédska polícia zakazuje protesty s ohľadom na slobodu zhromažďovania len zriedka. Tentokrát však zákaz zdôvodnila údajnou hrozbou podnietenia teroristických útokov alebo útokov zameraných proti záujmom Švédska.



Žiadosť o povolenie na konanie demonštrácie podalo málo známe združenie Apallarkerna, ktoré chcelo protestovať proti švédskemu členstvu v NATO. Podobne ako predchádzajúci januárový protest organizovaný krajne pravicovým aktivistom Rasmusom Paludanom by aj táto demonštrácia zahŕňala spálenie Koránu, svätej knihy islamu, pred tureckým veľvyslanectvom v Štokholme.



"Pálenie Koránu pred tureckým veľvyslanectvom z januára 2023 zrejme zvýšilo hrozby voči švédskej spoločnosti, voči Švédsku, švédskym záujmom v zahraničí a Švédom v zahraničí," uvádza sa v rozhodnutí polície, do ktorého mala možnosť nahliadnuť agentúra AFP.



Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan koncom januára povedal, že Švédsko, ktoré Ankara obviňuje z ukrývania kurdských "teroristov", nemôže očakávať, že Turecko ratifikuje jeho žiadosť o členstvo v NATO, pokiaľ bude v krajine povolené pálenie Koránu.



Januárového pálenie Koránu, ku ktorému došlo pod ochranou polície a pred televíznymi kamerami, vyvolalo protišvédske protesty vo viacerých moslimských krajinách, píše AFP. Rokovania s Tureckom o vstupe Švédska do NATO sú odvtedy pozastavené.



Švédska tajná služba SAPO v stredu upozornila na zvýšenú hrozbu terorizmu pre Švédsko a švédske záujmy.

"Na Švédsko je globálny násilný islamizmus zameraný vo väčšej miere, než predtým," uviedla. Napriek tomu však tajná služba nezvýšila úroveň teroristickej hrozby v krajine, ktorá je aktuálne na treťom stupni päťstupňovej škály, spresňuje agentúra AP.