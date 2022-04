Polícia nevpustila židovských ultranacionalistov do moslimskej štvrte

Jeruzalem 20. apríla (TASR) - Izraelská polícia v stredu zabránila stovkám židovských ultranacionalistov vstúpiť do moslimskej štvrte Jeruzalema, aby zamedzila možnému vypuknutiu násilností. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Viac než tisícka židovských krajne pravicových demonštrantov sa v podvečerných hodinách zhromaždila na námestí neďaleko jeruzalemského Starého mesta. Polícia im však nedovolila dostať sa k Damaskej bráne, ktorou sa vstupuje do štvrte obývanej moslimským obyvateľstvom, ležiacej v susedstve Chrámovej hory.



Medzi demonštrantmi, ktorí žiadali právo slobodného pohybu po celom Jeruzaleme, boli stúpenci krajne pravicového poslanca Itamara Ben-Gvira. Niektorí protestujúci skandovali slogan "Smrť Arabom".



Izraelský premiér Naftali Bennett predtým označil poslanca Ben-Gvira za politického provokatéra, ktorý svojimi činmi ohrozuje životy izraelských vojakov a policajtov.



Pri potýčkach medzi palestínskymi demonštrantmi a izraelskými bezpečnostnými silami, ku ktorým došlo minulý piatok a nedeľu v jeruzalemskej mešite al-Aksá a v jej okolí, utrpelo zranenia viac než 170 ľudí. Vlaňajšie potýčky v oblasti jeruzalemskej Chrámovej hory vyvolali 11-dňovú vojnu medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas, ktoré ovláda pásmo Gazy.



Napätie medzi Izraelom a Palestínčanmi sa stupňuje už takmer mesiac v súvislosti s prebiehajúcim moslimským pôstnym mesiacom ramadán, ktorý sa tento rok čiastočne prekrýva aj so židovským sviatkom pesach. V dôsledku rôznych potýčok a násilností v Izraeli a Predjordánsku prišlo od konca marca o život už najmenej 26 Palestínčanov a 14 Izraelčanov.



Palestínski militanti v pondelok odpálili z Gazy do južného Izraela raketu, prvú po niekoľkých mesiacoch. Izrael v utorok skoro ráno podnikol odvetné letecké útoky zamerané na Gazu.