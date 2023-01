Polícia objavila na letisku Heathrow balík kontaminovaný uránom

Londýn 11. januára (TASR) - Britskí colníci na londýnskom letisku Heathrow objavili balík, v ktorom sa nachádzal materiál kontaminovaný uránom. V noci na stredu to oznámila britská metropolitná polícia, ktorá dodala, že prípad vyšetruje protiteroristická jednotka. TASR správu prevzala z televízie Sky News a denníka The Guardian.



Colníci objavili podozrivý balík 29. decembra v rámci rutinnej bezpečnostnej kontroly. Nachádzal sa na palube lietadla prichádzajúceho z Ománu, pochádzal z Pakistanu a bol určený pre iránsku spoločnosť do sídlom v Británii.



Polícia uviedla, že množstvo kontaminovaného materiálu bolo "veľmi malé" a odborníci sa po jeho preskúmaní zhodli na tom, že pre verejnosť nepredstavuje žiadne ohrozenie. K tomuto názoru sa prikláňa aj britské ministerstvo vnútra, píše The Guardian.



"Hoci vyšetrovanie stále prebieha, nepredpokladáme, že by kontaminovaný balík predstavoval priamu hrozbu. Situáciu však budeme naďalej monitorovať," vyhlásila polícia a dodala, že v súvislosti s balíkom zatiaľ nikoho nezatkla.



Sky News vysvetľuje, že urán je chemická látka, ktorá sa na planéte Zem vyskytuje prirodzene. Pre ľudí však môže byť nebezpečný, keďže má rádioaktívne vlastnosti.