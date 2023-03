Česká polícia obvinila 9 ľudí, ktorí prevádzali nelegálnych migrantov

Praha 1. marca (TASR) - Česká polícia obvinila deväť cudzincov, ktorí sa od jari minulého roka podieľali na prevádzaní nelegálnych migrantov cez územie Maďarska, Slovenska a Česka až do cieľovej krajiny – väčšinou Nemecka. Hlavnému organizátorovi hrozí dvanásťročné väzenie. Polícia ČR to v stredu uviedla na svojej webovej stránke, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



V rámci akcie s krycím názvom PASS uskutočnili detektívi Národnej centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) v uplynulých dňoch päť domových prehliadok, deväť prehliadok iných priestorov a pozemkov a ďalšie úkony trestného konania. Zasahovali v Brne, Prahe a Mladej Boleslavi.



Následne obvinili deväť cudzincov z účasti v organizovanej zločineckej skupine a organizovaní a umožnení nedovoleného prekročenia štátnej hranice spáchaného v prospech zločineckej skupiny. Piatich z nich vzali do väzby.



Policajti dosiaľ zadokumentovali 130 prípadov prevozu migrantov, ale predpokladajú, že toto číslo sa ešte zvýši. Podľa ich zistení skupina páchala trestnú činnosť najmä v rámci obchodnej spoločnosti v Brne, ktorú obvinení založili s cieľom dodávať zahraničných zamestnancov na český trh práce. Nelegálnou činnosťou sa vraj cudzinci obohatili o niekoľko miliónov českých korún, pričom na samotné prevádzanie využívali svojich krajanov.



Takmer všetci obvinení sa podľa polície k skutkom priznali s tým, že s prevádzaním začali na jar 2022. Hlavný organizátor môže skončiť vo väzení až na 12 rokov, ostatným členom skupiny hrozí desaťročný trest.



Českí kriminalisti sa prípadom začali zaoberať v lete minulého roka a spolupracovali na ňom s kolegami z Maďarska, Slovenska aj Nemecka.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)