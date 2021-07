Polícia obvinila jednu osobu v spojitosti s letom z Grécka

Praha 1. júla (TASR) - Polícia obvinila jednu osobu v súvislosti s letom spoločnosti Smartwings z Grécka do Prahy z roku 2019, ktorý lietadlo dokončilo s poruchou motora. Informoval o tom vo štvrtok spravodajský server Novinky.cz.



Na palube lietadla bolo 170 ľudí. Na základe záverov vyšetrovania sa jeho kapitán dopustil 21 chýb vrátane zatajenia technických problémov stroja pred úradmi.



Hovorca pražského mestského štátneho zastupiteľstva Aleš Cimbala pre webový server Zdopravy.cz. povedal, že bolo začaté trestné stíhanie pre prečin všeobecného ohrozenia z nedbalosti. Polícia však nepotvrdila, či je obvinenou osobou kapitán, píšu Novinky.cz.



Lietadlo smerovalo 22. augusta 2019 z gréckeho ostrova Samos do Prahy. Na Egejským morom mu podľa informácií prestal fungovať ľavý motor, ktorý sa posádke nepodarilo opätovne naštartovať. Stroj potom pokračoval v nižšej letovej výške až do Prahy.



Úrad pre civilné letectvo krátko po tejto udalosti uviedol, že v prípadoch, keď sa lietadlu poškodí jeden z motorov, je obvyklým riešením núdzové pristátie na najbližšom letisku.



Český Ústav pre odborné zisťovanie príčin leteckých nehôd (ÚZPLN) dospel k záveru, že rozhodnutím pokračovať ďalej bez núdzového pristátia sa opakovane dopustil chyby kapitán lietadla.