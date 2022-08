Polícia obvinila pakistanského expremiéra Chána z terorizmu

Islamabad 22. augusta (TASR) – Pakistanská polícia vzniesla voči bývalému predsedovi vlády Imranovi Chánovi obvinenia z terorizmu, oznámili v pondelok tamojšie úrady. Vystupňovalo to politické napätie v krajine v čase, keď expremiér vystúpeniami na veľkých zhromaždeniach vyvíja tlak na nové voľby. Informovala o tom agentúra AP.



Obvinenia z terorizmu sa týkajú Chánovho prejavu v Islamabade, v ktorom vyhlásil, že zažaluje policajtov a sudkyňu, a tvrdil, že jeho blízkeho spolupracovníka po zadržaní mučili.



Samotného Chána zatiaľ zjavne nezatkli a k policajným obvineniam sa bezprostredne nevyjadril. Jeho opozičná Pakistanské hnutie za spravodlivosť (PTI) zverejnilo videá zachytávajúce, ako stúpenci obklopili jeho dom v snahe zabrániť policajtom v prípadnom pokuse dostať sa dovnútra.



Chán sa ujal moci v roku 2018 s prísľubom ukončiť v Pakistane vládnutie členov niekoľkých rodín. Jeho oponenti tvrdia, že ho zvolili s pomocou vplyvnej armády, ktorá v krajine vládla polovicu z jej 75-ročnej existencie.



Chánovi vyslovil v apríli parlament nedôveru po obvineniach zo zlého riadenia hospodárstva, čím ukončil mesiace politickej a ústavnej krízy. Odvolaný premiér následne bez dôkazov tvrdil, že armáda sa zapojila do komplotu Spojených štátov zameranému na jeho zosadenie. Washington, pakistanské ozbrojené sily i vláda Chánovho nástupcu Šáhbáza Šarífa to popreli. Chán tiež usporadúva masové mítingy v snahe vyvíjať tlak na Šarífovu vládu.



V nedeľu organizácia NetBlocks uviedla, že poskytovatelia internetu v Pakistane zablokovali prístup k portálu YouTube po tom, ako na ňom Chán napriek úradnému zákazu vysielal naživo prejav.