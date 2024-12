Polícia odhalila najväčší zbierkový podvod v Česku

Praha 13. decembra (TASR) - Skupina desiatich podvodníkov vybrala na vymyslenú charitu viac než 64 miliónov korún (viac než 2,5 milióna eur) a podviedla tak najmenej 40.000 ľudí. Podľa polície ide o najrozsiahlejší prípad zbierkového podvodu v Česku. Vyzvala ľudí, aby boli pri prispievaní do zbierok obozretní a overili si, komu peniaze skutočne darujú. Obvineným hrozí až desaťročné väzenie. Podrobnosti o prípade v piatok uviedla policajná hovorkyňa Eva Kropáčová, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Polícia o podvodoch informovala už na začiatku minulého roka. Prípad však podľa jej slov v priebehu vyšetrovania narástol do obrovských rozmerov. Kriminalistom sa podarilo prepojiť reťazec poškodených, vďaka čomu zistili, že ich je minimálne 40.000.



Podľa vyšetrovania sa skupina niekoľkých známych v roku 2020 rozhodla rýchlo si zarobiť peniaze. Vymysleli preto, že založia nadáciu pre chorých a hendikepovaných ľudí, do ktorej budú telefonicky žiadať ľudí o príspevok. Ako súčasť podvodu tiež vymysleli, že im ako darček pošlú výrobok z chránenej dielne, kde hendikepovaní ľudia údajne pracujú. Predmety, ktoré podvodníci ľuďom posielali, však nakupovali za nízke sumy vo veľkoskladoch alebo ich sami vyrábali.



"Keď zistili, že v našej krajine je mnoho dobrých a dôverčivých ľudí, ktorí sú ochotní prispieť na chorých, svoj biznis rozbehli vo veľkom. Prenajali si niekoľko kancelárií, kde zriadili telefonické centrá a najali si niekoľko ľudí. Tí mali za úlohu pokračovať v obvolávaní darcov a ako odmenu dostávali podiel z každého zaplateného balíčka. Ich zárobok teda záležal na tom, koľko dôverčivých ľudí presvedčia," priblížila činnosť podvodníkov polícia. Telefonujúci podľa nej s vidinou vysokého zárobku často používali metódy založené na psychickom nátlaku a emocionálnom vydieraní.



Väčšina peňazí skončila na netransparentných účtoch, ktoré patrili firmám obvinených. Malú časť zisku skutočne používali na charitatívne účely, čo prezentovali na sociálnych sieťach, aby tým vzbudili dôveru.



Polícia v tomto prípade obvinila už desať osôb pre podozrenie zo spáchania trestného činu podvodu. Keďže pôsobili ako organizovaná skupina a spôsobili škodu veľkého rozsahu, hrozí im až desaťročné väzenie.