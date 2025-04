Polícia odhalila podzemnú strelnicu riadenú obchodníkmi so zbraňami

Madrid 17. apríla (TASR) - Španielska polícia v stredu oznámila, že odhalila nelegálnu podzemnú strelnicu prevádzkovanú podľa všetkého obchodníkmi so zbraňami, ktorí dodávali útočné pušky a iné zbrane drogovým gangom. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.



Policajti objavili podzemnú strelnicu pri razii v istom dome v provincii Granda na juhu Španielska. Nachádzala sa až tri podlažia pod zemou, čo je podľa polície taká hĺbka, že susedia nemohli počuť výstrely. Je to vôbec prvýkrát čo polícia v Španielsku objavila „nelegálnu strelnicu prevádzkovanú zločineckou skupinou“.



Miesto sa podľa španielskych úradov zrejme používalo na testovanie zbraní, ktoré následne skupina dodávala drogovým gangom a tie ich potom používali na obranu či útoky voči konkurencii.



Polícia informovala, že skupina ponúkala na predaj útočné pušky, samopaly a automatické pištole, ako aj muníciu, nepriestrelné vesty a iné taktické vybavenie. Pri zásahu zadržali policajti tri osoby a zaistili niekoľko zbraní, ako aj vyše 60.000 eur v hotovosti, pričom nevylúčili ďalšie zatýkania.



Španielsko predstavuje pre obchodníkov s drogami jednu z hlavných vstupných brán do Európy vďaka väzbám na svoje niekdajšie kolónie v Latinskej Amerike ako aj blízkosti Maroka, ktoré je jedným z najväčších producentov konope na svete.