Polícia odhalila v Taliansku sieť ľudí predávajúcich falošné covidpasy

Rím 9. augusta (TASR) - V Taliansku sa len niekoľko dní po zavedením covidových "zelených pasov" dostali do obehu ich falošné verzie. Tamojšia polícia v pondelok oznámila, že sa jej podarilo odhaliť sieť ľudí, ktorá za peniaze zaisťovala nepravé potvrdenia o očkovaní, negatívnom výsledku testu či prekonaní koronavírusu.



Polícia oznámila, že v rámci prebiehajúceho vyšetrovania identifikovali štyroch podozrivých vrátane dvoch maloletých osôb, píše agentúra AFP.



"Tisíce užívateľov sa zaregistrovali na známych komunikačných platformách, kde boli s absolútnou garanciou anonymity ponúkané na predaj falošné zelené pasy, za ktoré sa malo platiť v kryptomene alebo vouchermi pre on-line platformy v hodnote 150-500 eur," uviedla vo vyhlásení talianska poštová polícia. Dodala, že v tejto záležitosti zablokovala na sociálnej sieti Telegram 32 skupín ponúkajúcich sfalšované covidové certifikáty.



Zelené pasy potvrdzujú, že ich držiteľ dostal aspoň jednu dávku vakcíny, má negatívny test nie starší ako 48 hodín, alebo za posledných šesť mesiacov prekonal ochorenie COVID-19. V Taliansku sú povinné od piatka na vstup do kín, múzeí, na kryté športoviská a tiež do interiérov reštaurácií.



Od 1. septembra budú tieto certifikáty potrebné aj pre cestujúcich vo vlakoch, v diaľkových autobusoch, ale aj v leteckej a lodnej doprave. Od tohto termínu sa nimi budú musieť preukazovať tiež učitelia a vysokoškolskí študenti.



Za posledné tri dni si svoj zelený pas podľa ministra zdravotníctva Roberta Speranzu stiahlo z internetu 20 miliónov Talianov. "Je to výnimočné číslo, ktoré poukazuje na bdelosť a zapojenie občanov našej krajiny do boja proti covidu," napísal Speranza v pondelok na Facebooku.