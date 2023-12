Polícia odložila prípad požiaru v Brne, zrejme šlo o nešťastnú náhodu

Brno 18. decembra (TASR) - Kriminalisti po viac než polročnom vyšetrovaní odložili prípad požiaru unimobuniek v Brne, pri ktorom v máji zomrelo osem ľudí bez domova. Podľa polície nešlo o trestný čin, najpravdepodobnejšou príčinou požiaru bola nešťastná náhoda. V pondelok to uviedol hovorca polície Juhomoravského kraja Pavel Šváb, informuje spravodajkyňa TASR.



Na začiatku zisťovania príčiny požiaru kriminalisti stanovili štyri vyšetrovacie verzie - technickú poruchu, úmyselné konanie, konanie z nedbanlivosti a nešťastnú náhodu. Vzhľadom na to, že objekt bol odpojený od všetkých inžinierskych sietí a na mieste sa nenachádzali žiadne elektrické spotrebiče, technickú poruchu vylúčili.



Počas preverovania možného úmyselného konania polícia vypočula mnoho svedkov a analyzovala kamerové záznamy z okolia miesta činu. Nezistila však nič, čo by verziu úmyselného zapálenia podporilo. Miesto bezprostredne po tragédii prehľadali aj kynológovia so psami vycvičenými na vyhľadávanie tzv. akcelerantov horenia.



Kamerové záznamy a výpovede svedkov vylúčili aj príčinu konania z nedbanlivosti zo strany osoby, ktorá by napríklad prechádzala okolo a odhodila ohorok cigarety. Za veľmi pravdepodobnú verziu však považujú, že sa oheň vznietil z ohorka cigarety vnútri objektu. "Vzhľadom na to, že niektoré obete boli v čase úmrtia pod vplyvom alkoholu, je možné, že mohlo dôjsť tiež k jeho rozliatiu a následnému vznieteniu," uviedla ako ďalšiu z možností polícia.



Oheň sa tiež podľa nich mohol rozšíriť z neúmyselne zhodenej sviečky. "ožiar tak mohol vzniknúť aj nešťastnou náhodou, čo je verzia najpravdepodobnejšia," dodala polícia. "Vzhľadom na to, že nejde dôveryhodne potvrdiť ani akékoľvek nedbanlivostné konanie cudzej osoby, nejde vo veci o podozrenie z trestného činu a vec bola preto takto odložená," vysvetlil Šváb.



Vyšetrovatelia prípad preverovali ako prečin všeobecného ohrozenia z nedbanlivosti. Šesť mužov a dve ženy zomreli podľa výsledkov znaleckého posudku na následky udusenia splodinami horenia. Identifikovať sa podarilo sedem z nich, na zistení totožnosti posledného muža polícia naďalej pracuje.