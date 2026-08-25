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Polícia odpočúvala darcu bitcoinov: Ak prehovorím, potopím ODS
Prípad kriminalisti nazvali Filantrop a Jiřikovskému v ňom štátna zástupkyňa navrhla väzenia 29 rokov a Blažkovi 6,5 roka.
Autor TASR
Praha 25. augusta (TASR) - Český programátor Tomáš Jiřikovský obžalovaný v bitcoinovej kauze naznačil, že ak by prehovoril, mohlo by to „potopiť“ celú stranu ODS. Vyplýva to zo záznamov telefónnych odposluchov polície, ktoré sú súčasťou obžaloby. V utorok na to upozornil server Seznam Zprávy, ktorý mal obžalobu k dispozícii, píše spravodajkyňa TASR v Prahe.
„To by bol extrémny malér. No, bol by som sám proti sebe... Nemôžem ho potopiť, nemôžem tam potopiť nikoho, to by padla celá ODS-ka. Oni za nič z toho jednoducho nemôžu. Tak nevidím dôvod, prečo ich tam potopiť,“ citovala štátna zástupkyňa Lucie Slámová slová Jiřikovského v rozsiahlej obžalobe. Čím konkrétne by mal stranu poškodiť, sa neuvádza.
Slámová v pondelok po súdnom pojednávaní, na ktorom súd rozhodol o predĺžení väzby Jiřikovského, podotkla, že obžalovaný naznačil možnosť spolupráce. Doteraz v prípravnom konaní s políciou nespolupracoval. Spresnila, že sa to týka bodov obžaloby prevádzkovania darknetového trhoviska a legalizácie výnosov z tejto trestnej činnosti v roku 2015.
V čase, keď Jiřikovský štátu daroval bitcoiny, bol ministrom spravodlivosti Pavel Blažek ako kľúčová osoba juhomoravskej bunky ODS. České médiá ho označovali za vplyvného brnianskeho právnika, majstra zákulisného vyjednávania či „stvoriteľa“ bývalého premiéra Petra Fialu. V dôsledku kauzy odstúpil z ministerského postu a odišiel z politiky. Začiatkom augusta bol obžalovaný spolu s Jiřikovským a ďalšími dvomi aktérmi kauzy. Vinu odmieta a prípad považuje za vykonštruovaný.
Petr Fiala sa Blažka opakovane zastal aj po vznesení obžaloby. Verí, že niekdajší šéf rezortu spravodlivosti sa žiadneho trestného činu úmyselne nedopustil.
V obžalobe sa podľa servera Seznam Zprávy píše aj o výpovedi Jiřikovského bývalej manželky. Údajne jej manžel po vypuknutí kauzy povedal, že „Blažek dostal dobre zaplatené“. V obžalobe sa to však nijako nedokladá a exminister to v minulosti opakovane poprel. Zdôraznil, že nie je vinený z toho, že by mal z celej veci majetkový prospech.
Z obžaloby vyplýva, že darca bitcoinov dôveroval Blažkovi aj jeho tiež obžalovanému námestníkovi. „Minister spravodlivosti a jeho námestník toto zariaďovali... Oni zariadili všetko... Malo by to byť podchytené. Ale poznáš to,“ tvrdil niekomu v telefóne v polovici mája.
Prípad kriminalisti nazvali Filantrop a Jiřikovskému v ňom štátna zástupkyňa navrhla väzenia 29 rokov a Blažkovi 6,5 roka.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
„To by bol extrémny malér. No, bol by som sám proti sebe... Nemôžem ho potopiť, nemôžem tam potopiť nikoho, to by padla celá ODS-ka. Oni za nič z toho jednoducho nemôžu. Tak nevidím dôvod, prečo ich tam potopiť,“ citovala štátna zástupkyňa Lucie Slámová slová Jiřikovského v rozsiahlej obžalobe. Čím konkrétne by mal stranu poškodiť, sa neuvádza.
Slámová v pondelok po súdnom pojednávaní, na ktorom súd rozhodol o predĺžení väzby Jiřikovského, podotkla, že obžalovaný naznačil možnosť spolupráce. Doteraz v prípravnom konaní s políciou nespolupracoval. Spresnila, že sa to týka bodov obžaloby prevádzkovania darknetového trhoviska a legalizácie výnosov z tejto trestnej činnosti v roku 2015.
V čase, keď Jiřikovský štátu daroval bitcoiny, bol ministrom spravodlivosti Pavel Blažek ako kľúčová osoba juhomoravskej bunky ODS. České médiá ho označovali za vplyvného brnianskeho právnika, majstra zákulisného vyjednávania či „stvoriteľa“ bývalého premiéra Petra Fialu. V dôsledku kauzy odstúpil z ministerského postu a odišiel z politiky. Začiatkom augusta bol obžalovaný spolu s Jiřikovským a ďalšími dvomi aktérmi kauzy. Vinu odmieta a prípad považuje za vykonštruovaný.
Petr Fiala sa Blažka opakovane zastal aj po vznesení obžaloby. Verí, že niekdajší šéf rezortu spravodlivosti sa žiadneho trestného činu úmyselne nedopustil.
V obžalobe sa podľa servera Seznam Zprávy píše aj o výpovedi Jiřikovského bývalej manželky. Údajne jej manžel po vypuknutí kauzy povedal, že „Blažek dostal dobre zaplatené“. V obžalobe sa to však nijako nedokladá a exminister to v minulosti opakovane poprel. Zdôraznil, že nie je vinený z toho, že by mal z celej veci majetkový prospech.
Z obžaloby vyplýva, že darca bitcoinov dôveroval Blažkovi aj jeho tiež obžalovanému námestníkovi. „Minister spravodlivosti a jeho námestník toto zariaďovali... Oni zariadili všetko... Malo by to byť podchytené. Ale poznáš to,“ tvrdil niekomu v telefóne v polovici mája.
Prípad kriminalisti nazvali Filantrop a Jiřikovskému v ňom štátna zástupkyňa navrhla väzenia 29 rokov a Blažkovi 6,5 roka.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)